Veranstaltungen im mittleren Emsland vom 28. bis 30. Juli 2017 Musical, Kleinstadtfest und Open Air

cw/jkp Meppen. Am Wochenende vom 28. bis zum 30. Juli 2017 finden im mittleren Emsland wieder zahlreiche Wochenendprogramme für die ganze Familie statt. Unter anderem steigt das Kleinstadtfest im Jam, und „Flashdance“ feiert auf der Freilichtbühne Meppen Premiere.

Elf Bands und Künstler werden am 28. und 29. Juli 2017 beim Kleinstadtfest im neuen Jam in Meppen auftreten. Es gibt dort im erweiterten Außenbereich eine große Open-Air-Bühne für Bands und Rapper sowie eine Elektrobühne im Innenbereich des Jam. Der Eintritt ist frei.

Der Freitag, 28. Juli, steht vor allem im Zeichen der elektrischen Gitarren. Mit den Bands Radio Recap (Pop-Cover im Metalgewand) und Against Randy (Alternative Rock) treten zwei echte Lokalmatadore auf. Komplettiert wird der Tag durch die Osnabrücker Hi! Spencer (deutschsprachiger Indiepunk) und die Hamburger Headliner Montreal (Punkrock).

Musik auch für Rapfans

Am Samstag spielen Boomtown Shakedown aus Münster tanzbaren Ska und die Meppener Eisenkarl die besten Hits aus Hardrock und Metal. Danach kommen die Rapfans auf ihre Kosten: Mit 3Plusss aus Essen, Amewu aus Berlin und Juse Ju aus dem Schwabenland sind Künstler zu Gast, die auf der großen Bühne alle Sprechgesang-Register ziehen wollen.

Als Film war „Flashdance“ mit Jennifer Beals in der Haupttolle Kult. Jetzt kommt es als Musical auf der Meppener Freilichtbühne daher. Premiere ist am Samstag, 29. Juli 2017, um 20 Uhr. In der Hauptrolle der Alex Owens ist Nina Links zu sehen.

Mit „Flashdance“ wird die Bühnenadaption des gleichnamigen Films von 1983 präsentiert. Es erzählt die Geschichte von Alex Owens, einer 18-Jährigen aus der Mittelschicht von Pittsburgh, die davon träumt, Profitänzerin zu werden. Tagsüber arbeitet Alex als Schweißerin in einem Stahlwerk, abends als Tänzerin in einem Nachtklub. Als sie ein Auge auf ihren Chef Nick Hurley wirft, lernt sie die Bedeutung echter Liebe kennen.

Nina Links als Alex

Mit Nina Links in der Hauptrolle der Alex setzt Regisseurin Iris Limbarth auf eine junge und tanzbegabte Musicaldarstellerin des Hessischen Staatstheaters in Wiesbaden. An ihrer Seite spielt der Meppener Ulrich Kaßburg den Fabrikantensohn Nick Hurley. Julia Felthaus, die große Meppener Musicalsängerin, übernimmt die Rolle der Tess und singt unter anderem „I Love Rock ‚N‘ Roll“.

Für die Premiere bietet die Freilichtbühne Meppen zusätzliche Öffnungszeiten der Kasse an. Hier können am Freitag, 28. Juli, zwischen 16 und 18 Uhr sowie am Premierensamstag von 11 bis 13 Uhr die reservierten Karten abgeholt werden.

Resttickets an der Abendkasse

Außerdem gibt es die Möglichkeit, Resttickets für die Aufführung zu erwerben. Am Samstag öffnet die Abendkasse wie gewohnt um 18.30 Uhr. Nähere Informationen und die weiteren Aufführungstermine gibt es im Internet unter Freilichtbuehne-Meppen.de.

Ebenfalls am 29. Juli findet das 12. Schwefingen-Open-Air auf dem Sportgelände des SV Schwefingen statt. Ab 20 Uhr laden die Sportfreunde aus Schwefingen zu Musik, Speis und Trank ein. Zunächst wird eine Live-Band für die nötige Stimmung sorgen, bevor ein DJ das Publikum bis in die frühen Morgenstunden begleitet. Zum Verweilen laden eine Western-Theke, Kuba-Bar, Varloher-Biergarten und eine Weinlaube ein. Tickets an der Abendkasse sind für zehn Euro erhältlich.

Strandgefühl

Wer Lust auf Strandgefühl und Sommerlaune hat, kann die Beach-Party in der Step-Up-Diskothek in Haselünne besuchen. Unter dem Motto „Summervibes“ steigt die Party ab 22 Uhr.

Buchweizenblütenfest

Der Heimatverein Geeste veranstaltet am Sonntag, 31. Juli, sein Buchweizenblütenfest auf dem Gelände rund um den Siedlerhof am Emsland-Moormuseum in Hesepe. Besucher können unter anderem mit der Feldbahn über die 30 Hektar große Hochmoorfläche fahren, die informative Dauerausstellung bestaunen oder einen der beliebten Buchweizenpfannkuchen „Jan-Hinnerk“ probieren.

Ein schönes Angebot für Kinder ist der „Tag der offenen Tür“ der Meppener Feuerwehr an der Feuerwache 1 von 14 bis 17 Uhr. Diverse Aktionen und Übungen sind geplant.