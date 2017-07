Serie Platten-Geschichten Jethro Tull sind für Harener musikalische Wegweiser

Haren. Als Jugendlicher behandelte Gerd Mecklenborg Blockflöten, als wären es Querflöten – und entschlüsselte mit dem Wörterbuch unter der Schulbank englische Songtexte. Alles wegen Jethro Tull: Die britische Band hat den Harener vielfach inspiriert, besonders mit ihrem Album „Thick As A Brick“.

Der 60-Jährige, Spitzname „Gunn“, hat Musikpädagogik studiert und ist seit 1985 im Musikgeschäft tätig, zunächst als Musikalienhändler, seit 1996 als Komponist und Produzent im eigenen Tonstudio in Haren, wo er Musik für diverse New-Age-Verlage kreiert. Außerdem war er selbst als Folkmusiker aktiv und schreibt als langjähriger freier Mitarbeiter unserer Redaktion über Musik – nicht ausschließlich, aber schwerpunktmäßig.

An diesem Werdegang hat das Werk von Jethro Tull entscheidenden Anteil. Alles fing damit an, dass Mecklenborg 1970, mit 13 Jahren, zum Fan des Progressive Rock wurde. „Als Früh-Hippie war ich damit in meiner Klasse ein Exot.“ Denn damals stand unter Gleichaltrigen eher Schlager hoch im Kurs.

Progrock auf Mittelwelle

Mit einem gleichgesinnten Freund teilte er sich sein erstes Album: „Es war Led Zeppelin II oder III. Die eine Seite gehörte ihm, die andere mir.“ Schallplatten waren seinerzeit teuer, und in Haren gab es nur einen Plattenladen, den der Jugendliche häufig aufsuchte, wenn er im Deutschlandfunk über Mittelwelle die neuesten Progrock-Stücke gehört hatte. Angesagt waren Deep Purple, Black Sabbath – und Jethro Tull, die Band um den charismatischen Frontmann Ian Anderson.

Deren frühe Werke wie „Aqualung“ kannte Mecklenborg bereits, als „Thick As A Brick“ 1972 für den damals 15-Jährigen zu einer Art Erweckungserlebnis wurde. Heute nennt er das Konzeptalbum „ein musikalisches und textpoetisches Meisterwerk“.

Text unter der Schulbank entschlüsselt

Denn: „,Thick As A Brick‘ sprengte jeden bisher in der Prog-Music verwendeten Rahmen.“ Ein zusammenhängendes Musikstück, ohne Zwischenrillen, verteilt auf zwei Langspielplattenseiten. „Das Cover wurde mit viel Augenzwinkern in Zeitungsform gestaltet, und trotz aller Ironie waren viele Tull-Fans und sogar Musikkritiker davon überzeugt, dass der frühreife Gerald Bostock den poetischen, verrückten und sehr satirischen Text verfasst und ihn Ian Anderson zugeschickt habe. Typisch Tull!“

(Lesen Sie auch: Ex-Jethro-Tull-Gitarrist Martin Barre glänzt im Heimathaus Twist)

„Thick As A Brick“ lässt sich mit „Dick wie ein Ziegelstein“ übersetzen – oder auch mit „Dumm wie Bohnenstroh“. „Und so hat es mir als 15-jähriger Schüler, besonders während der Mathestunde, viel Spaß gemacht, unterm Tisch mit dem Englisch-Deutsch-Wörterbuch zu versuchen, diesen skurrilen Text zu entschlüsseln.“

Bandbreite fasziniert

An Jethro Tull fasziniert ihn die musikalische Bandbreite, die neben Progrock Jazz, Blues, Folk, melodiöse Balladen und klassische Elemente umfasst. Neben dem frühen Mike Oldfield ist Ian Anderson als Komponist das musikalische Vorbild des Hareners. „Sein virtuoses Querflötenspiel wirkt dagegen für mich, als Pfuscher auf diesem Instrument, nicht gerade motivierend, weil unerreichbar.“

Trotzdem musste aber irgendwann eine Querflöte her, „die ich mit 15 Jahren allerdings in Form von diversen Blockflöten – quer in den Mundwinkel gesteckt – simuliert habe“, erzählt Mecklenborg lachend. Später, als er mit der Gruppe Plesäer eine eigene Folkband hatte und sich eine Querflöte leisten konnte, stand der junge Musiker beim Spielen oft nach Ian-Anderson-Manier – auf einem Bein stehend, das andere angewinkelt – auf den emsländischen Bühnen.

Virtuos und melodiös

Anderson beeindruckt ihn aber auch als Texter, dessen Verse sich mit Motiven aus der keltischen Mythologie, mit Naturphilosophie oder sarkastischer Gesellschaftskritik beschäftigen. „Rockpoesie, die sensibel, derb, spontan und bildhaft zugleich ist.“

„Thick As A Brick“ hat für Mecklenborg immer noch alles, was gute Musik ausmacht: „Tulls Mucke ist trotz der sehr komplexen, virtuosen und dichten Arrangements immer sehr melodiös und hat mich daher zur Folk- und melodiösen Balladenmusik gebracht.“ Nach wie vor inspirieren ihn Alben wie „Heavy Horses“, „Songs From The Wood“ oder eben „Thick As A Brick“ für seine eigene Musik, die er im Tonstudio produziert.