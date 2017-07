Das ist zu beachten Hilfe für Kinder und junge Leute durch Adoption oder Pflege

Meppen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Kindern und jungen Leuten, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, ein neues Zuhause zu geben. Adoption und Pflegschaft sind zwei davon.

Im Jugendamtsbezirk des Landkreises Emsland sind im Jahr 2016 insgesamt 14 Kinder adoptiert worden. Davon wurden vier Säuglinge fremd-, d.h. nicht durch Angehörige adoptiert (Fremdadoption) und zehn weitere Kinder (fünf bis 15/16 Jahre) von ihrem jeweiligen Stiefelternteil (Stiefkinderadoption).

Geschäftsfähigkeit eine Voraussetzung

Bewerberinnen und Bewerber müssen, so der Landkreis Emsland auf Anfrage unserer Redaktion, nach deutschem Recht uneingeschränkt geschäftsfähig sowie mindestens 25 Jahre alt sein. Bei Ehepartnern darf einer der Partner dieses Alter unterschreiten, aber nicht jünger sein als 21 Jahre. Verheiratete Paare können ein Kind nur gemeinsam adoptieren, Unverheiratete bisher nur als Einzelperson.

Die notarielle Einwilligungserklärung beider leiblicher Elternteile müsse vorliegen. Grundsätzlich werde das Jugendamt Vormund des Kindes, das dann zu einer Adoptivfamilie in Adoptionspflege gegeben werden könne. Die Adoption erfolge in der Regel etwa eineinhalb Jahre später durch rechtskräftigen Beschluss des zuständigen Familiengerichtes.

Vermittlung

„Die Adoption eines Jugendlichen ist eine absolute Ausnahme. Sie ergibt sich meist aus einem langjährigen Pflegeverhältnis“, betont Landkreissprecherin Anja Rohde in diesem Zusammenhang.

Bestehe für Jugendliche die Notwendigkeit einer Fremdunterbringung, würden sie in einer Heimeinrichtung, in einer Wohngruppe oder in einem Betreuten Wohnen untergebracht.

Die Vermittlung in Pflegefamilien nach Jugendhilferecht (Vollzeitpflege nach Paragraf 33 SGB VIII) geschehe in der Regel bei Kindern bis maximal zehn Jahren, „um noch eine gelingende Integration in eine Pflegefamilie zu ermöglichen.“