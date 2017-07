Eltern alkohol- und drogenabhängig Schon als Säugling süchtig – Meppenerin hilft

Meppen. Als John (*) vor 18 Jahren zur Welt kommt, ist er bereits süchtig. Seine Mutter ist alkohol- und drogenabhängig, verzichtet auch während der Schwangerschaft nicht auf Suchtstoffe. Der Junge wird mit dem FAS-Syndrom geboren, leidet außerdem unter dem Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS). Sein Leben entwickelt sich schwierig, er lebt zwischendurch auf der Straße. Bis er zu Maria B. (*) in Meppen kommt.

Sie meldet sich aufgrund des Berichts unserer Redaktion über Peter P., den Obdachlosen auf Zeit. „Wir möchten mit unserer Geschichte Mut machen“, sagt die 51-Jährige, selbst Mutter zweier Söhne im Alter von 16 und 19 Jahren. Seit drei Jahren wohnt John bei der Alleinerziehenden in Meppen, nachdem er elf Jahre bei einer Pflegefamilie im mittleren Emsland lebte, fünf Monate im Betreuten Wohnen für Jugendliche in Meppen verbrachte, von dort abhaute und zwei Monate auf der Straße hauste.

Mit drei Jahren im Kinderheim

Zu Maria B. kam John an einem kalten Tag im November 2014. Ihr ältester Sohn hatte ihn kennengelernt und gefragt, ob der 15-Jährige bei der Familie schlafen könnte. Johns Schicksal berührte ihn: Der Vater war Alkoholiker und gestorben, die Mutter drogen- und alkoholabhängig. Schon als Kleinkind wurde John, erstmals als Dreijähriger, in mehreren Kinderheimen untergebracht, hin- und hergeschubst. Das Vertrauen in die Menschen schwand.

Maria B. wollte versuchen, es ihm ein Stück zurückzugeben. Sie nahm ihn in ihrer Familie auf, setzte sich mit dem zuständigen Jugendamt in Nordrhein-Westfalen in Verbindung, wo John geboren wurde und wo seine Mutter immer noch lebt. Sie durfte Gastmutter des 15-Jährigen werden. „Als Pflegemutter hätte ich erst eine Ausbildung gebraucht. Das hätte viel zu lang gedauert.“

Behörde willigt ein

Die Behörde willigte ein. Seit 19. Januar 2015 durfte John offiziell bei der Hausfrau, die nebenbei einen 450-Euro-Job ausübt, bleiben. Einfach hatte es die jetzt vierköpfige Familie, die vom Großvater unterstützt wird, nicht. „Das erste halbe Jahr war extrem schwierig“, räumt Maria B. ein. „John trank viel, nahm Ecstasy, war abhängig davon.“ Er geriet auf die schiefe Bahn, randalierte, wurde straffällig, war Dauergast bei der Polizei.“ Wenn ich ihn fast jedes Wochenende bei der Polizei abholte, wurde ich von den Beamten schon mit Namen begrüßt“, erzählt die Meppenerin von einer Zeit, in der sie ans Aufgeben dachte.

John zum Entzug gedrängt

Sie tat es nicht, drängte John zum Entzug. Die Therapie machte er. Vier Wochen lang in einer Klinik in Nordrhein-Westfalen (NRW). „Seitdem geht es bergauf“ mit dem mittlerweile 18-Jährigen, der noch unter Bewährung steht und eine Zeit lang mehrfach vor Gericht stand. „Er schaffte es mal auf die erste Lokalseite der MT: ‚ 16-Jähriger randaliert ‘“, erzählt Maria B. freimütig.

Gründe für Johns Ausraster in der Vergangenheit sieht seine Gastmutter in einer „fatalen Kombination aus vielem“: FAS, ADHS, daraus resultierende Behinderung, die jetzt anerkannt werden soll, immer stärker werdendes Misstrauen gegenüber Menschen. Auch schulisch lief es für John, dessen ein Jahr jüngerer Bruder ebenfalls das FAS-Syndrom hat, nicht. Den Realschulabschluss an der VHS schaffte er nicht. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Pädagogen nicht auf ihn hätten eingehen und ihn fördern können. „Sein Wissenstand entspricht einfach nicht dem eines 18-Jährigen.“

Wieder ein Rückschlag. Wieder baute Maria B.s Familie John, der zu den anderen beiden Jungs „meine Brüder“, zur Gastmutter „Mama“ und zu ihrem Vater „Opa“ sagt, auf. Ab 1. August beginnt er eine Ausbildung als Verkäufer im Einzelhandel in Meppen. Die Jugendhilfe in NRW finanziert das. Allerdings nur bis zu Johns 21. Lebensjahr, weil er ab da nicht mehr als Jugendlicher, sondern als junger Erwachsener gilt. Den Lohn verwaltet ein gesetzlicher Betreuer. „Der kümmert sich unter anderem um alle Geldangelegenheiten.“ Das war und ist Maria B. wichtig. „Ich wollte von Anfang an nicht, dass jemand denken könnte, wir wollen John etwas wegnehmen“.

Ein „Danke“ und eine Umarmung

Um Geld gehe es ihr ohnehin nicht. Was die Jugendhilfe, die sehr engagiert sei und Maria B. unterstütze, an anteiligen Miet- und andere Kosten beisteuere, diene der Deckung der Mehrkosten, die durch John nun mal entstünden. Nein, Reichtümer brauche sie nicht, sagt die 51-Jährige. Ein „Danke“ und eine Umarmung von John seien für sie der Lohn und bestätige: „Wir haben bisher alles richtig gemacht.“

Ihr Vater nickt. Auch er kümmert sich sehr um John. Bei seiner Tochter habe der jetzt 18-Jährige erfahren, „was Familienanschluss bedeutet“. Zu seiner eigentlichen Familie habe John den nicht. Seine leibliche Mutter wolle keinen Kontakt, mit seinem jüngeren Bruder habe er den ebenfalls nicht.

Jetzt, nach drei Jahren, sei der 18-Jährige in der Meppener Familie „voll integriert“. Dass es auch Menschen gibt, die ihm helfen wollten, hätte John anfangs einfach nicht begreifen können.

Maria B. und ihr Vater sind „schon ein bisschen stolz darauf“, dass es ihnen gelungen sei, einem hilflosen Menschen, der bis dahin keine Lobby gehabt hätte, geholfen zu haben „und ihm seine Zukunft ein wenig erträglicher zu gestalten“.

Verletzlich nach traumatischen Erlebnissen

Beide wollen helfen, „dass Johns seelische Narben nicht größer werden, denn das hätte weitreichende Folgen“. Kinder und Jugendliche seien Kränkungen, widrigen Lebens- und Familienverhältnissen und jeglichen traumatischen Erlebnissen gegenüber verletzlicher als Erwachsene. Deshalb seien Menschen wichtig, die sich trauten, für Werte wie Liebe, Achtung, Respekt vor Mensch, Tier und Umwelt einzustehen und danach zu handeln. Kinder und Jugendliche bräuchten Gespräche, in denen sie angenommen werden, ihnen zugehört wird, sie ernst genommen werden mit all ihren Sorgen und dem Kummer, die sie be- und erdrückten.

Maria B. traute sich. Und würde es, trotz „all der Hürden, die sich vor einem aufbauen“, jederzeit wieder tun. „Man muss helfen, junge Menschen wie John aus dem Sumpf zu ziehen.“ Sie hofft, dass ihr Gastsohn seine Ausbildung schafft und dann – mithilfe eines Betreuers – lernt, „auf eigenen Füßen zu stehen, sein eigenes Leben in einer eigenen Wohnung zu leben“. Und sie wünscht sich, „dass John nie wieder abhängig wird“. Trotz seines Alkoholsyndroms, mit dem er sein Leben startete.

(* Namen zum Schutz des 18-Jährigen von der Redaktion geändert).