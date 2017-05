Insassen blieben unverletzt 2000 Euro Schaden an Pkw nach Zusammenstoß mit Pferd

Meppen. Die Polizei sucht weiterhin nach dem Halter eines Pferdes, das Sonntagnacht bei Meppen auf eine Straße lief und so einen Unfall verursachte.

In der Nacht zu Sonntag kam es in Meppen auf der Süd-Nord-Straße zwischen Versen und Rühlerfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Pferd, das plötzlich über die Fahrbahn lief. Das Pferd flüchtete und konnte bis jetzt nicht ermittelt werden. Deshalb bittet die Polizei nun den Pferdehalter, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05931-9490 zu melden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Die drei Insassen blieben unverletzt, so die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion.