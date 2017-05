Viele Besucher erwartet Verkehrsbehinderungen am Mittwoch durch SV Meppen-Spiel

Meppen. Aufgrund des Aufstiegsspiels des SV Meppen am Mittwoch kann es zu Verkehrsbehinderungen im Meppener Stadtgebiet kommen.

Nach dem Null zu Null im Aufstiegshinspiel gegen den SV Waldhof Mannheim erwartet der SV Meppen die Mannschaft am morgigen Mittwoch, 31. Mai, 19 Uhr, in der Hänsch-Arena in Meppen. Wie die Stadt Meppen mitteilt, soll ab 14 Uhr der Bereich Lathener Straße, ab der Raddebrücke, bis einschließlich des Eingangsbereiches zur Hänsch-Arena beidseitig voll gesperrt werden. Aufgrund der anzunehmenden großen Besucher- und Fanströme sei damit zu rechnen, dass es im Bereich Hasestraße/Herzog-Arenberg-Straße sowie in der gesamten Neustadt zu Verkehrsbehinderungen kommen wird.

Wer das Fußballspiel nicht live im Stadion verfolgen kann, hier geht‘s zum Liveticker.