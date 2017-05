Platz für neue Gedanken Kolpingsfamilie Bokeloh legt Streuobstwiese an

Meppen. Die Kolpingsfamilie Bokeloh hat neben dem Friedhof eine Streuobstwiese angelegt.

Die Kolpinger nutzten dafür eine derzeit ungenutzte Wiese mit Zugang vom Friedhof her. An einem befestigten Rundweg wurden Stationen mit Schrifttafeln mit Zitaten von Adolph Kolping aufgestellt. Sie soll durch die Ansprache unterschiedlicher Sinne von der Last, die die Trauernden durch ihren Verlust zu tragen haben, ablenken, und Platz für neue Gedanken schaffen. Zu den anderen Seiten ist die Wiese offen zugänglich und soll jedermann einen Ort der Erholung und Kurzweil bieten.

Die Wiese ist Eigentum der Kirchengemeinde Bokeloh. Die Kolpingsfamilie wird sie zusätzlich für verschiedene Anlässe nutzen, beispielsweise für vereinsinterne Veranstaltungen, Veranstaltungen zur Förderung der plattdeutschen Sprache und das Singen von Volksliedern. Außerdem sollen dort den Kindern und Jugendlichen der Gemeinde Angebote gemacht werden wie zum Bau von Nistkästen, Informationsveranstaltungen zum Naturschutz und zur Umweltpflege, Spielen in der Blüte- und Erntezeit und verschiedene Ferienpassaktionen.

1050 Arbeitsstunden

Die Pflege der Streuobstwiese wird von der Kolpingsfamilie übernommen. Die Kolpingsfamilie Bokeloh wurde 1984 gegründet. Zurzeit hat sie 78 Mitglieder. „Wir bringen uns ausschließlich ehrenamtlich bei verschiedenen Belangen und Projekten in der Gemeinde ein. Wir sind Mitglied im Kolpingwerk Diözesanverband Osnabrück e.V.“, heißt es in der Pressemitteilung.

Mit der Erstellung der Wiese haben die Kolpinger im Sommer 2015 begonnen und mit der Einweihung im Juni dieses Jahres wird die Bauphase beendet. Die Mitglieder der Kolpingsfamilie wurden von Jugendlichen der Gemeinde und der Pfarrjugend unterstützt. „Wir haben gemeinsam in den eineinhalb Jahren mit über 1050 Stunden ehrenamtlicher Arbeit unsere Kolpingwiese geschaffen. Auch die Kinder der Grundschule und des Bokeloher Kindergartens haben dabei geholfen.“

Die Kolpinger sind davon überzeugt, dass dieses Projekt den Zusammenhalt in der Gemeinde und der Kolpingsfamilie gestärkt hat und weiterhin stärken wird. Die Wiese selbst sei bereits das beste Beispiel, dass durch das ehrenamtliche Engagement und soziale Miteinander etwas Gemeinnützliches entsteht.