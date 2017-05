Bereits 100 Mitglieder Offizieller Start der Nachbarschaftshilfe Meppen

Meppen. Mit einem Festakt ist am Montag die gemeinsame Geschäftsstelle der Seniorenvereinigung und der Nachbarschaftshilfe Meppen eröffnet worden.

Die Büroräume befinden sich am Propst-Busch 5. Vor rund 50 Gästen hob Vorsitzender Franz Holtgreve noch einmal den Leitspruch der Nachbarschaftshilfe hervor: „Die Gemeinschaft hilft sich selbst.“ Schon jetzt hätten sich 100 Bürger als Mitglieder der Nachbarschaftshilfe Meppen registrieren lassen. Zudem gibt es bereits 30 Helfer, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Für Holtgreve stand fest: „Der Start ist gelungen.“

Keine Konkurrenz

Dabei betonte er erneut: „Wir sind keine Konkurrenz zum Handwerk oder zu professionellen Fahrdiensten.“ Vielmehr will die Nachbarschafthilfe älteren Menschen bei „kleinen Problemen“ helfen.

Die Stadt Meppen unterstützt das Vorhaben mit 15.000 Euro. Bürgermeister Helmut Knurbein sieht darin eine „Bereicherung für die Gesellschaft“. Die Aktivitäten umfassen „Hilfen im Haus“, „Hilfen rund um das Haus“ sowie „Fahrhilfen“.

Holtgreve der Motor

CDU-Landtagsabgeordneter Bernd Carsten Hiebing sieht in Franz Holtgreve den Motor dieser beispielhaften Initiative. Landrat Reinhard Winter kann sich gut vorstellen, dass die Meppener Nachbarschaftshilfe Nachahmer in anderen emsländischen Kommunen finden könnte. Kleine Probleme, wie das Auswechseln der Glühbirne oder das Aufhängen der Gardine, stellten gerade ältere Menschen häufig vor große Probleme. Dabei könne der Staat gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels nicht alles leisten. „Das bürgerschaftliche Engagement muss noch mehr werden“, so Winter. Es sei gut, dass die neue Geschäftsstelle kontinuierlich besetzt ist.