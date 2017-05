Erste Solisten vorgestellt Newcomer und Musicalstars im Pop-Oratorium Luther in Lingen

Meppen. Die Würfel sind gefallen, die Macher des Pop-Oratoriums Luther in Lingen haben ihre ersten Solisten für das Werk bekannt gegeben. Zu ihnen gehören Isabell Waltsgott, Christina Hindersmann, Lukas Witzel, Marilyne Bäjen und Beo Yalcin.

Für das musikalische Großprojekt, das am 4. November in der Emslandarena über die Bühne geht, zeichnen die Meppener Michael Potthast und Jens Menke verantwortlich. In dem Werk von Michael Kunze und Dieter Falk werden mehr als 333 Sängerinnen und Sänger aus der Region Emsland/Grafschaft Bentheim zu sehen und zu hören sein.

Kampf gegen Obrigkeit

Im Mittelpunkt der Handlung steht Martin Luther, der 1521 vor dem Reichstag von Worms aufgefordert ist, seine kirchenkritischen Aussagen zu widerrufen. Mit Rückblenden und Ausblicken rund um das Geschehen erzählt das Pop-Oratorium von Luthers Ringen um die biblische Wahrheit und von seinem Kampf gegen Obrigkeit und Kirche. Exklusiv wurde das Pop-Oratorium „Luther“ von dem bereits durch das Pop-Oratorium „Die 10 Gebote“ erprobten Erfolgsduo Michael Kunze und Dieter Falk geschrieben. Am 31. Oktober 2015 (Reformationstag) wurde das Werk in der Dortmunder Westfalenhalle 1 mit einem Symphonieorchester, einer Band, Musicaldarstellern und einem Chor aus 3000 Sängern uraufgeführt.

Intensive Suche

Als Solisten stehen in Lingen im November Newcomer und gestandene Musicaldarsteller auf der Bühne. „Nach intensiver Suche haben wir mit unserem Regisseur Dominik Lapp und dem musikalischen Leiter Jason Weaver die geeigneten Akteure gefunden“, freut sich Jens Menke .

Isabell Waltsgott, die bereits 2014 in „10 Gebote“ im Emsland zu sehen war, wird auch bei „Luther“ wieder mitwirken. Sie übernimmt unter anderem die Rolle des „Engels der Schrift“. Marilyne Bäjen ist ebenfalls keine Unbekannte in der Region und wird das Ensemble in zahlreichen Rollen ergänzen. Zwischenzeitlich haben die beiden in Produktionen wie „Carrie“ mitgewirkt. „Wir freuen uns, auch wieder Solisten dabeizuhaben, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben“, so Michael Potthast.

Christina Hindersmann und Beo Yalcin zählen ebenfalls zu den Newcomern der Branche. Dominik Lapp zeigt sich begeistert: „Ihre Stimmen und die Ausstrahlung sind umwerfend und passen einfach zu unserer Produktion“. Beide haben schon reichlich Bühnenerfahrung sammeln können: Bei „Marie Antoinette“ oder „Jesus Christ Superstar“. Beo Yalcin ist außerdem für TV-Produktionen als Vokalpädagogin aktiv, zum Beispiel bei „The Voice Kids“.

Als Luthers Freund Melanchthon wird Lukas Witzel in Lingen auf der Bühne stehen. Kaiser Karl wird von Florian Albers gespielt, der derzeit in Tecklenburg im Musical „Alladin“ zu sehen ist. Die Charaktere des Froben und des Fugger übernimmt Benjamin Oeser, der bereits in Produktionen wie der europäischen Erstaufführung von „Big Fish“ oder „Jesus Christ Superstar“ zu sehen war.

Proben ab Oktober in Meppen

Ab Oktober starten die intensiven Proben in Meppen. Bereits jetzt sind die 333 Chorsängerinnen und -sänger aus der Region fleißig. Sie proben unter verschiedenen Leitungen in Nordhorn, Beesten, Lengerich, Sustrum oder Meppen.

„Wer die Hauptrollen verkörpern wird, werden wir in Kürze verraten“, spannt Jens Menke noch ein bisschen auf die Folter. Nur so viel sagt er: „Es werden Topkünstler der Branche zu sehen sein.“

Bereits 2014 haben Menke und Potthast ein ähnliches Projekt erfolgreich produziert. Seinerzeit sangen an mehreren Abenden unter der Leitung von Balthasar Baumgartner mehr als 150 Menschen das Pop-Oratorium „10 Gebote“ in der St.-Vitus-Kirche Meppen. „Natürlich haben wir die Sänger aus diesem Projekt schon einmal angesprochen, ob sie bei einem Nachfolger wieder dabei sind. Schließlich wurden wir immer wieder gefragt, ob es etwas Vergleichbares nicht noch einmal geben wird“, berichten Menke und Potthast. Als die beiden Emsländer 2015 vom Lizenzgeber beider Werke nach Dortmund zur Uraufführung von „Luther“ eingeladen wurden, war klar: „Das wollen wir auch machen!“

Tickets für „Luther“ gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen der Emslandarena sowie in den Geschäftsstellen der NOZ Medien und Grafschafter Nachrichten.