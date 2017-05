Mitmachtheater für Grundschüler Lili & Claudius nehmen Meppener Klimaschutz unter die Lupe

Meppen. Seit sieben Jahren sind Lili & Claudius vom Büro für Naturetainment mit ihrem Mitmachtheater auf den Bühnen von Schulen, Kitas und bei öffentlichen Veranstaltungen präsent. Das Thema Klimaschutz veranschaulichte das Duo jetzt auch den Meppener Grundschülern.

Wie verteilt sich der CO²-Ausstoß in der Kommune? Wo gibt es die größten Einsparpotenziale? Was wird schon zur Entlastung gemacht? - Fragen, die selbst den Erwachsenen so manches Mal Kopfzerbrechen bereiten und für Kinder nur schwer zu greifen sind. Diese Inhalte verständlich vermitteln und wichtige Impulse hinsichtlich des Klimaschutzes vor der eigenen Tür setzen – mit diesem „Bildungsauftrag“ haben sich Lili & Claudius auch auf den Weg in unsere Kreisstadt gemacht und den Meppener Grundschulen ihr Mitmachtheater präsentiert.

Dabei handelt es sich um ein schulpädagogisches Projekt aus Hannover, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch kleine Theaterstücke Schülern zwischen sechs und zwölf Jahren verschiedene Bereiche des Klimaschutzes, auch auf Grundlage der Gegebenheiten vor Ort, näher zu bringen.

Was verändert das Klima?

„Jan Hinnerk sucht den Klimasuperstar“ ist eines von vier Theaterstücken, das sich die Schulleiterrunde der Meppener Grundschulen ausgesucht hat und das für die vierten Klassen aufgeführt wurde. Themen dieses Stückes sind unter anderem: Was verändert das Klima? Was können wir tun? Was brauchen wir für unsere Ernährung? Und was haben die frischen Erdbeeren zu Weihnachten mit dem Klima zu tun?

Vier Aufführungen

Die vier Aufführungen fanden in den Turnhallen der Marienschule und der Johannes-Gutenberg Schule statt. Jeweils etwa 100 Schülerinnen und Schüler nahmen daran teil. Großes Lob bekamen die Akteure – sowohl auf als auch vor der Bühne – von den Pädagogen für die gelungene Aktion. Gleichzeitig wurde der Wunsch geäußert, diese im nächsten Jahr zu wiederholen. Das konnte Klimaschutzmanager Ludger Frese bereits zusagen: „Lili und Claudius werden wir auch im nächsten Jahr wieder nach Meppen einladen und freuen uns schon auf ein neues Theaterstück zum Mitmachen.“