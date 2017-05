Fußball verbindet Meppener Tagespost führt Freunde wieder zusammen

Meppen. Ein Artikel aus der Rubrik „Mein schönstes Weihnachtsgeschenk“, der im Dezember 2016 in der Meppener Tagespost veröffentlicht wurde, führte fast 65 Jahre später den Schwefinger Paul Rauhe und den Schepsdorfer Schuster Franz Hilbers wieder zusammen.

Hilbers hatte über Umwege den Artikel erhalten und sich im Februar per Brief bei Rauhe wieder gemeldet.

Fußball repariert

Die Vorgeschichte erzählt sich relativ einfach. Weihnachten 1952 war der Fußball, Lieblingssport-Utensil von Paul Rauhe und seinen Freunden, defekt. Franz Hilbers, der seinerzeit seine Ausbildung im väterlichen Betrieb absolvierte, konnte das gute Stück reparieren. „Ich war noch in der Schule, saß aber schon in der Werkstatt meines Vaters“, erzählt der 82-jährige Franz Hilbers in der gemütlichen Kaffeerunde im Hause Rauhe in Schwefingen. Sein Vater habe für das Reparieren von Fußbällen gar keine Zeit gehabt, erinnert er sich. „Fußball war sowieso meine Leben“, so Hilbers.

Wie Schneekönige gefreut

„Wir haben uns wie Schneekönige gefreut, dass wir solch eine alte ‚Tülle‘ überhaupt hatten“, weiß Paul Rauhe, heute 77 Jahre alt, zu berichten. „Wir hatten kein Geld und es wurde darauf geachtet, dass jeder Ball, der verloren ging, so lange gesucht wurde, bis wir ihn gefunden hatten“, kann Rauhe sich noch an finanziell sehr knappe Zeiten erinnern. Heute frage er sich manchmal, ob sich überhaupt noch jemand über einen Ball freuen könne, kritisiert er ein wenig das Zuviel von allem. „Mit wenig Geld konnte man Menschen seinerzeit noch eine Freude machen“, geht er weiter auf die mageren Jahre nach dem Krieg ein.

Mit dem Rad zu Auswärtsspielen

Hilbers weiß aus seiner aktiven Zeit bei SuS Darme im Jahr 1948 zu berichten, dass man nur einen einzigen Ball für das Spiel zur Verfügung hatte. „Heute fliegt sofort ein anderer Ball aufs Feld, sobald der Spielball im Aus gelandet ist“, zeigt er die Unterschiede auf. Beide Männer können sich gut erinnern, dass man zu den Auswärtsspielen noch mit dem Rad fuhr, egal, wie weit die Strecke auch gewesen sei. Zwanzig Kilometer auf dem Drahtesel für eine Strecke sei absolut normal gewesen, so Paul Rauhe.„Morgens ging es dann zuerst noch in die Kirche“, erzählt er. Vor den Spielen habe man in Fehndorf in den Torbereichen das stehende Wasser noch selbst mit einem Eimer schöpfen müssen, damit man überhaupt habe spielen können, erinnert sich Rauhe weiter. Platzwarte oder Umkleidekabinen habe man nicht gekannt, wissen beide noch. Hilbers fügt ein, dass bei einigen Spielen britische Offiziere zugegen gewesen seien. „Die rauchten natürlich ihre Zigaretten und wir alle achteten darauf, wer seine wegwarf.“

Pfeifen aus Ton

Dann sei sofort jemand los gesaust und habe die Kippen eingesammelt, um diese später noch einmal anzuzünden. „Wir hatten als Jungs zum Nikolaus noch Pfeifen aus Ton geschenkt bekommen“, erinnert sich auch Rauhe, der seit 40 Jahren nicht mehr raucht, an seine ersten Tabakerfahrungen. „Wir stopften Torf hinein, um etwas zum Rauchen zu haben“, weiß er noch, dass richtiger Tabak extrem knapp gewesen sei. Natürlich hätten die Eltern das nicht wissen dürfen. Hilbers, der später zur Bundeswehr ins Beschaffungswesen wechselte, erzählt, dass er die Werkstatt immer noch im später umgebauten Haus im Keller untergebracht habe. „Leider kann man viele Schuhe heute nicht mehr reparieren“, bemängelt er die Schnelllebigkeit der Wegwerfprodukte.

Rauhe, einst als Ingenieur beim Landkreis tätig, erinnert sich, dass früher Schweineblasen das Innenleben des runden Leders darstellten. Heute wird die weltweit beliebteste Sport-Kugel aus reinem mehrschichtigen Kunststoff produziert. Ohne Innenleben.

Paul Rauhe und Franz Hilbers haben zusammen mit ihren Ehefrauen Christa und Charlotte vereinbart, sich demnächst in Schepsdorf wieder zu treffen.