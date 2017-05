Vorfall in Justizvollzugsanstalt Beamten als Nazi beschimpft: Ein Monat Haft

Meppen. Die Strafrichterin des Amtsgerichts Meppen hat einen 31-Jährigen zu einem Monat Freiheitsstrafe wegen Beleidigung verurteilt. Der Mann war angeklagt, weil er in der Justizvollzugsanstalt einen Beamten als Nazi bezeichnet hatte.

Die Auseinandersetzung, in der der beleidigende Begriff fiel, ereignete sich während der Essensausgabe. Derartige Vorfälle werden von den Aufsichtsbeamten der Leitung mitgeteilt, die neben dem unmittelbar Beleidigten Strafanzeige erstatten und durch einen Strafantrag das Interesse an einer Ahndung bekunden kann.

Disziplinarisch gemaßregelt

Der Angeklagte, der in der Vergangenheit 16mal von Gerichten verurteilt wurde (neben Körperverletzungen standen räuberische Erpressungen und Betäubungsmitteldelikte zu Buche) bestritt zunächst seine Beschimpfung. Sein Verteidiger beanstandete, dass der Beamte nicht als Zeuge vorgeladen war und wohl kein Interesse an einer Verurteilung haben würde. Außerdem sei sein Mandant innerhalb der Anstalt bereits disziplinarisch gemaßregelt worden. Was es bedeute, zwei Wochen vom Gemeinschaftsleben ausgeschlossen zu sein, weder an Freistunden teilzunehmen, auch ohne Fernseher auskommen zu müssen, könne nur der ermessen, der unter diesem Entzug leben müsse. Letztlich räumte der Angeklagte doch ein, das Wort gesagt zu haben, er habe aber den Beamten nicht gemeint.

Lehren gezogen?

Diese Wende kam erst, als er merkte, dass das Gericht sich nicht blenden lassen würde. Der Staatsanwalt beantragte zwei Monate ohne Bewährung. Die Tat sei während einer Strafverbüßung begangen, was deutlich zeigte, welche Lehren der Hotelfachmann aus dem Kosovo gezogen hatte.

Der Verteidiger meinte, eine Verwarnung mit Strafvorbehalt sei ausreichend gewesen. Sein Mandant habe seit diesem Vorfall eine völlig gewechselte Einstellung zum Strafvollzug bewiesen, statt vorher mit sehr niedriger Frustrationstoleranz keinem Konflikt ausgewichen zu sein, sei er jetzt sehr positiv gegenüber Personal und Strafanstalt eingestellt.

Die Strafrichterin minderte den Strafantrag des Staatsanwalts auf einen Monat ohne Bewährung. Dazu muss er die Kosten tragen. Seine seit Jahren laufende Strafverbüßung wird sich bis Anfang 2018 verlängern.