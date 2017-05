Erstes sonntägliches Treffen in Meppen Mit dem Oldtimer wieder durchs Emsland

Zeit für PS-Gespräche und einen ersten Frühjahrsaustausch: Die Oldtimerfreunde Emsland haben am Sonntag zum ersten Mal in diesem Jahr in Meppen ihr sonntägliches Oldtimertreffen veranstaltet. Foto: Tobias Böckermann

Meppen. Die Oldtimerfreunde Emsland haben am Sonntag zum ersten Mal in diesem Jahr in Meppen ihr sonntägliches Oldtimertreffen veranstaltet. Rund 50 Fahrzeuge waren dabei in der Fußgängerzone zu bestaunen.