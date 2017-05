In Unfall verwickelt Feuerwehr Meppen sucht verletztes Pferd

Meppen. Zwei Einsätze hat die Freiwillige Feuerwehr Meppen am Wochenende absolviert. Einer davon, nämlich die Suche nach einem verletzten Pferd, war eher ungewöhnlicher Natur.

Zunächst hatte sich die heiße und extrem trockene Witterung der letzten Tage bemerkbar gemacht. Am Samstagnachmittag um 15.39 Uhr musste die Feuerwehr zu einem Flächenbrand in die Riedemannstraße ausrücken. Direkt am Bahndamm brannte eine kleine Fläche, die nach Auskunft der Feuerwehr allerdings schnell mit zwei Strahlrohren gelöscht werden konnte.

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde die Feuerwehr Meppen dann in der Nacht zum Sonntag um kurz vor zwei Uhr alarmiert. Gegen 1.10 Uhr hatte es auf der Süd-Nord-Straße zwischen Versen und Rühlerfeld es einen Verkehrsunfall mit einem Pferd gegeben. Das Tier hatte die Fahrbahn gekreuzt. Das offenbar verletzte Tier rannte allerdings weiter. Aufgabe der Einsatzkräfte der Feuerwehr war es nun, zusammen mit der Polizei, mittels Wärmebildkameras, den betroffenen Bereich abzusuchen. Mehrere Weiden in der Gegend wurden kontrolliert. „Leider ohne Erfolg“, wie Jens Menke von der Feuerwehr berichtete.

Durch den Zusammenstoß entstand am Pkw Sachschaden. Nach Angaben der Fahrerin handelte es sich um ein braunes Pferd. An Hand der vorgefundenen Spuren am Unfallort, müsste das Pferd beschlagen gewesen sein. Der Pferdehalter wird gebeten sich mit der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 in Verbindung zu setzen.