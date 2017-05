Das E-Auto wird zur Alternative Eine Woche elektrisch im Emsland unterwegs

Meppen. Eine Woche lang per Elektroauto im mittleren Emsland: Das Fazit des kleinen Praxistests fällt positiv aus, wenn auch mit kleinen Einschränkungen.

Meppen. Zunächst sei ein kurzer Rückblick auf gut 600 Kilometer mit dem Nissan Leaf gestattet, jenem Elektroauto, das der Landkreis Emsland aus dem eigenen Fuhrpark zur Verfügung gestellt hatte und demnächst auch anderen Interessierten bereitstellen wird.

Das Fahren mit dem Auto ist, und dies ist ausdrücklich ein persönlicher Eindruck und kein Autotest eines Fachmannes, sehr angenehm. Der Elektromotor beschleunigt dank hohen Drehmoments und sofort anliegender voller Leistung sehr schnell, ist dank der Automatik sehr bequem und die Motorisierung für den Stadtverkehr und die Landstraße ausreichend.

Auch die Reichweite war in Ordnung – mit reell gut 200 Kilometern schafft man die allermeisten Fahrten. Das Auto verfügt über viele bequeme Helfer wie Klimaanlage und Navigation – Letztere plant sogar die stromsparendste Tour von A nach B. Und trotz der Möglichkeit, mit einem Elektroauto zügig unterwegs zu sein, fährt man automatisch vorausschauender – zum Beispiel, um möglichst viel Energie zurückzugewinnen, wenn das Auto vor einer Ampel ausrollt. (Lesen Sie auch: Landkreis Emsland verleiht E-Autos kostenlos)

Schritt für Schritt

Aber es gibt auch Nachteile. So reicht eine Akkuladung nicht aus, um von Meppen zum Beispiel nach Hamburg zu fahren. Hier wäre ein Zwischenstopp notwendig. Bekannt ist auch, dass Elektroautos über eine Sommer- und eine Winterreichweite verfügen: Im Winter sinkt die Leistung des Akkus deutlich, ähnlich wie bei Batterien, die man in einem Blitzlicht für den Fotoapparat verwendet. Und je intensiver Heizung oder Klimaanlage laufen, desto stärker schrumpft die Gesamtreichweite.

Das größte Problem neben den noch zu hohen Preisen für Elektroautos dürfte derzeit aber die Ladeinfrastruktur sein. Die Zahl der öffentlichen Ladesäulen ist zu gering, und außerdem sind nicht alle Ladesysteme ohne Weiteres kompatibel. Eine Sonntagsfahrt zum Schloss Clemenswerth in Sögel ergab zum Beispiel die Erkenntnis, dass auf dem Sögeler Marktplatz zwar eine Ladesäule steht, aber in diesem Fall eine von EWE. Das „intelligente Ladekabel“ des Testwagens muss an einer Säule des Konkurrenten innogy einfach nur eingesteckt werden – die Abrechnung der Stromladung erfolgt dann automatisch. Aber an Säulen anderer Anbieter muss mühsam eine App aufs Handy geladen und elektronisch bezahlt werden. Allerdings ist klar: Wenn man das erst einmal gemacht hat, kommt man auch ans Ziel.

Positives Fazit

Mein persönliches Fazit: Die Elektromobilität wird sich Schritt für Schritt durchsetzen, die Kampagne des Landkreises, zunächst möglichst viele Zweitwagenfahrer zum Umstieg zu bewegen, könnte erfolgreich sein. Notwendig ist aber der Ausbau der Ladeinfrastruktur ebenso wie sinkende Kosten, eine steigende Reichweite und ein einheitliches Ladesystem.

Notwendig ist aber auch weitere Aufklärungsarbeit. So stellten sich viele meiner Bekannten zum Beispiel die Frage, was passiert, wenn der Akku komplett leer ist. Antwort: Man muss sich abschleppen lassen, manchmal machen das die Hersteller sogar kostenlos.