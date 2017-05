Abrechnung in eigener Regie Stadtwerke Meppen erheben Wassergebühren selbst

Meppen. Die Gebühren für Trink- und Abwasser werden künftig wieder von den Stadtwerken Meppen selbst abgerechnet. Bislang war damit Innogy SE (früher RWE) damit beauftragt.

Der Vorschlag sorgte für Diskussionen in der öffentlichen Sitzung des Betriebsausschusses. Dennoch wurde bei einer Gegenstimme die Umstellung zum 1. Januar 2018 beschlossen.

Mit dem Neubau des Bürogebäudes Gymnasialstraße 7 seien die Stadtwerke räumlich und technisch in der Lage, die Abrechnung selbst zu übernehmen, erläuterte Mechthild Wessels, Verwaltungsvorstand der Stadtwerke das Vorhaben. In eigener Regie sei dann die Ablesung der Wasserzähler, die Abrechnung der Wasser- und Abwassergebühren, das Inkasso und Mahnwesen, das Berichtswesen, die Statistik und der Änderungsdienst zu erledigen. Dafür soll eine Software genutzt werden, die sich unter anderem beim Wasserbeschaffungsverband Hümmling und beim Trink- und Abwasserverband (TAV) Bourtanger Moor bewährt hat. Der Erfahrungsaustausch mit dem TAV habe ergeben, dass zwei zusätzliche Mitarbeiter für diese Arbeiten benötigt werden.

Als Gründe für die Neuerung nannte Wessels steigende Kosten der Abrechnung durch Innogy SE und Vorteile durch eine Vereinfachungen der Betriebsabläufe der Stadtwerke, was „mehr Kundennähe anstelle der Anonymität von Call Centern“ mit sich bringe. Schon jetzt werde ein Teil der mit der Abrechnung zusammenhängenden Dienstleistungen in Zusammenarbeit mit Innogy SE erledigt. Wessels erwartet einen Kostenvorteil für die Stadtwerke und ihren Kunden in Höhe von fast 30.000 Euro pro Jahr. Die Kunden bekommen eine Verbrauchsabrechnung „aus einer Hand“. Mit der Änderung werde das Servicepaket der Stadtwerke sinnvoll abgerundet.

Rainer Levelink (Bürger für Meppen - FDP-Fraktion) zeigte sich nicht überzeugt. Es sei nicht sicher, ob die Stadtwerke auf längere Sicht diese Aufgabe günstiger als ein darauf spezialisierter Betrieb wie Innogy SE erledigen können. Eine solche Entscheidung sollte man nicht übereilen und die Kostenrechnung gründlich prüfen. Er schlug daher die Verschiebung der Entscheidung in das kommende Jahr vor, konnte sich aber damit nicht durchsetzen.

Die Vorteile seien klar, daher sei die Umstellung der richtige Schritt, meint Marlies Gruber (CDU). Die Entscheidung bringe mehr Nähe zum Kunden, zumal das neue Gebäude einen barrierefreien Beratungsbereich erhalten soll. Für die Kommunalisierung sprach sich auch Johannes Hessel (SPD) aus. Es sei gut, dass der kommunale Betrieb dafür sorgt, dass Arbeitsplätze entstehen und das Geld der Bürger in der Stadt bleibt, meint Richard Dickmann (UWG). Er griff einen Beitrag aus der Einwohnerfragestunde auf, als er riet, ein Zusammengehen mit dem TAV Bourtanger Moor zu prüfen. Die Leiterin der Stadtwerke, Wessels, verteidigte die historisch gewachsenen Strukturen, man stehe in engem Austausch zum Vorteil der Kunden.