Franz Erhard Walther ausgezeichnet Schöpfer des Meppener Jugendgästehauses erhält Goldenen Löwen

Meppen. Mit dem Goldenen Löwen von Venedig, einem der bedeutendsten Kunstpreise weltweit, ist in diesem Monat der Fuldaer Bildhauer und Konzeptkünstler Franz Erhard Walther ausgezeichnet worden. In Meppen findet sich ein Teil seines Werks – in Form des Jugend- und Kulturgästehauses.

Kopf – Raum – Auge: Drei Worte, schlicht in Bedeutung wie Schriftart, sind über dem Eingangsbereich des Hauses am Helter Damm zu lesen. Dem Eintreffenden signalisieren sie, dass er im Begriff ist, ein Kunstwerk zu betreten, vielleicht auch in ihm zu übernachten. Ebenso wird er als Anwesender und Betrachter zu einem Teil dieses Werks. So das Credo von Franz Erhard Walther, der als Vertreter der Prozesskunst gilt.

(Weiterlesen: Deutschland räumt auf Kunst-Biennale ab)

Da er bildender Künstler ist und kein Architekt, hat Walther bislang nur zwei Gebäude oder Gebäude-Ensembles entworfen: die Kunsthalle Ritter in Klagenfurt, 1992 eröffnet, und das Jugend- und Kulturgästehaus in Meppen, seit 2001 in Betrieb. Das Gästehaus gehört zum Kulturnetzwerk Koppelschleuse, dessen Geschäftsführer Burkhard Sievers heute sagt: „Es war eine gute Wahl, Franz Erhard Walther mit der Gestaltung zu beauftragen. Und eine mutige Entscheidung der Verantwortlichen, die sich spätestens jetzt auszahlt.“

Idee Skulpturenpark

Sievers schildert, dass Meppen durch Vermittlung von Martin Köttering – damals Leiter der Städtischen Galerie Nordhorn, heute Präsident der Hochschule für bildende Künste Hamburg – Ende der 1990er Jahre in Kontakt mit dem seinerzeit schon namhaften Künstler gelangte. Ursprünglich sollte das damals weitgehend verwilderte Areal südlich des Kunstzentrums lediglich aufgeräumt und zu einem Skulpturenpark für Werke einheimischer Kunstschaffender umgestaltet werden. Dabei, so Sievers, habe man anfangs eher an die Ästhetik Friedensreich Hundertwassers gedacht, ehe Franz Erhard Walther ins Spiel kam.

Wie der Kunsthistoriker Andreas Denk in einem Essay über das Werk Walthers in Meppen schreibt, regte der Künstler nach seinen Besichtigungen vor Ort an, der parkähnlichen Anlage im Süden mit einem Bauwerk einen Mittelpunkt zu geben und sie gleichzeitig abzurunden. Da traf es sich gut, dass die Stadt zur selben Zeit über den Bau einer neuen Jugendherberge nachdachte. Beide Ideen wurden kurzerhand kombiniert.

Der Mensch als Maß der Dinge

Nach Walthers Entwürfen entstand bis 2001 das Gästehaus samt seinen beiden würfelförmigen Nebengebäuden, außerdem der Park mit den jeweils sieben flachen Bänken links und rechts des Hauptwegs. Hinzu kommen die Eingangsportale und Skulpturen im Norden des Areals, sandfarben wie die Gebäudefassaden. Da der Ansatz des Künstlers ein ganzheitlicher ist, zeichnet er auch für die Innengestaltung der Häuser verantwortlich. Walther entwarf die Empfangstheke, die Stockbetten in den Zimmern, das Mobiliar im Speisesaal, die gläsernen Wände im Erdgeschoss, die Türen – und selbst die Schriftart außen und innen.

„Künstler, Werk und Betrachter stehen bei ihm in dynamischer Beziehung“, sagt Sievers. Dem Menschen, in diesem Konzept das Maß der Dinge, obliegt es, das Bild zu vervollständigen. Im Fall des Gästehaus-Ensembles verbindet erst der sich dort bewegende Mensch die einzelnen Teile zum Gesamtkunstwerk.

Der jüngste Besuch Walthers in Meppen datiert vom vergangenen Jahr. Laut Sievers mussten im ersten Stock des Gästehauses einige Veränderungen vorgenommen werden, weshalb der heute 77-Jährige erschien, um dem Vorhaben sein Okay zu geben.