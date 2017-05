Neue Aktionen notwendig Meppener Bahnhofstraße bleibt auf der Strecke

Meppen. Keine Frage: Die vielen Aktivitäten des Stadtmarketingvereins Wir in Meppen (WiM) können sich allemal sehen lassen. Gleichwohl lässt die Bahnhofstraße dabei Federn.

Dabei hat sich das Team um Ansgar Limbeck bemüht. Aber wer sollte in der Bahnhofstraße an einer einzigen Glühweinbude verweilen wollen, wenn der eignetliche Weihnachtsmarkt mit seinem besonderen Flair am Markt stattfindet. Ein solches Konzept kann selbst in einer stark frequentierten Fußgängerzone nicht funktionieren.

Neue Konzepte

Es muss ja auch nicht immer zwangsläufig parallel zur Bahnhofstraße auf dem Markt oder Windthorstplatz ein ähnliches Event über die Bühne gehen.

Die Bahnhofstraße mit ihrem besonderen Mix aus Event-Gastronomie und Einkaufspassage lockt gerade jüngeres Publikum in die Innenstadt. Hieraus ergeben sich inhaltliche Ansatzmöglichkeiten, die dann sogar größere Strahlkraft besitzen könnten. Rapper-Battles, Poetry Slams, Biker-Treffen oder Flohmärkte, um nur einige zu nennen.