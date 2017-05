Märkte starke Frequenzbringer 1.783.728 Menschen in der Meppener Innenstadt

Meppen. Die Wochenmärkte, aber speziell der Weihnachtsmarkt in Meppen sind starke Frequenzbringer für die Meppener Innenstadt. WiM-Geschäftsführer Ansgar Limbeck untermauerte dies mit handfesten Zahlen.

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur sagte er: „Während der sechswöchigen Zeit zum Weihnachtsmarkt erhöht sich die Besucherzahl schlagartig.“ Spitzenwert des gesamten Jahres war der 16. Dezember 2016. Um exakte Zahlen zu erhalten, setzt die Stadt seit dem 6. Juni 2016 zwei Zählstellen ein. Diese befinden such beim TEDI-Markt an der Hasestraße sowie bei der Meppener Tagespost an der Bahnhofstraße. Allein an dem besagten Dezembertag wurden weit über 30.000 Menschen gezählt.

Zwei Zählstellen

Insgesamt registrierte die Zählstelle in der Hasestraße in den vergangenen elf Monaten 1.783.728 Fußgänger, an der Bahnhofstraße waren es 495.724 Menschen.

Dabei zeigte Limbeck auf, dass Aktionen in der Stadt sich sehr wohl lohnen. Am Kirmeswochenende im Oktober strömten an drei Tagen 65.000 Menschen in die City. Großer Resonanzbringer sind auch die Maitage. Allein am Sonntag zählte die Stadt 31.000 Besucher.

Bei der Auswertung der Wochentage fällt zudem auf, dass der Wochenmarkt-Dienstag die Innenstadt durchgängig belebt. So sind dienstags im Durchschnitt mehr Menschen in der Fußgängerzone als montags oder mittwochs unterwegs. Selbst Aktionen wie Straßenkünstler beleben die Innenstadt und ziehen zusätzliches Publikum an.

Echte Besuchermagnete

CDU-Ratsherr Jürgen Schwering sieht in den Events der Innenstadt denn auch „Besuchermagnete“. Ein weiteres Ziel müsse es aber sein, die Bahnhofstraße zu stärken. Demgegenüber warnte UWG-Ratsherr Richard Dickmann davor, das Ganze überzubewerten. Nach seiner Einschätzung profitiere der Einzelhandel „nur wenig“ davon. Für Limbeck besitzen die Märkte und Aktionen hingegen sehr wohl „Strahlkraft“. So gebe es Aussagen von Meppener Einzelhändlern, dass sie an verkaufoffenen Sonntag zehn Prozent ihrer gesamten Monatseinnahmen erzielten.

Zugleich stellte er weitere Maßnahmen vor, um die Attraktivität der Innenstadt zu stärken. So will er den Wochenmarkt mit seinen zehn bis 20 Beschickern um Aktionen anreichern. Die Palette reicht von Früchte-Smoothies (24. Juni) über die gesunde Schultüte (29. Juli) bis zum Kürbisschnitzen (28. Oktober).

Wald zum Weihnahctsmarkt

Aber selbst das bereits umfangreiche Programm zum Weihnachtsmarkt soll ausgebaut werden. Vermutlich am Rathaus werde ein zusätzlicher Weihnachtswald errichtet. Zudem plant Limbeck ein Open-Air-Kino. Mit längeren Öffnungszeiten aber vor allem einem Lichtermeer, unter anderen aus Flammschalen, soll der 9. Dezember Kunden in die Geschäfte locken. Für die SPD hält Tobias Munsch speziell den Weihnachtsmarkt für eine „sehr gute Idee“. Schon jetzt werde dieser von jüngeren Menschen sehr gut angenommen.

Das Marketingkonzept sieht für dieses Jahr aber noch weitere Aktivitäten vor. Am 10. Juni heißt es „Musik in der Stadt“. Der 8. Juli steht im Zeichen des Fahrrads, und der 12. August ist dem Urlaub gewidmet. Am 11. November findet der „Tag des Hörens und Sehens“ statt.

Public Viewing

Dabei konnte Limbeck kurzfristig eine weiteres Event auf die Beine stellen. Pünktlich zum ersten Relegationsspiel „Waldhof Mannheim gegen den SV Meppen “ am Sonntag findet wieder ein Public Viewing mit einer 20 Quadratmeter großen Leinwand auf der Schülerwiese statt. Anstoß ist um 14.30 Uhr. Bei freiem Eintritt beginnt das Programm auf der Schülerweise bereits um 13.30 Uhr.