OLB fördert Kleinstadtfest Jugendkulturfestival erstmalig am neuen JAM Meppen

Meppen. Die Planungen für die fünfte Auflage des Meppener Jugendkulturfestivals Kleinstadtfest laufen auf Hochtouren. Am letzten Juli-Wochenende soll die Veranstaltung, die von mehr als 50 ehrenamtlich tätigen Mitgliedern der Jugendkulturgruppe Kleinstadtkinder unter Begleitung des Jam organisiert wird, stattfinden.

Neu in diesem Jahr ist der Standort. Anders als in den Vorjahren wird die Veranstaltung auf dem Gelände am neuen Jugend- und Kulturzentrum Jam stattfinden. „Das neue Gebäude mit seinem tollen Außengelände mitten in der Stadt bietet sich hierfür an“, sagt Stadtjugendpfleger Karsten Streeck. Auch logistisch ist der Umzug an die Bleiche ein Vorteil. „Wir können das Gebäude selbst als Backstagebereich für Bands und Helfer nutzen und müssen nicht mehr alle Materialien aufwendig transportieren und aufbauen“, stellt Jugendpfleger-Kollege Peter Ahlers fest.

An einem Planungstag, an dem über 35 Jugendliche teilgenommen haben, wurden einer Pressemitteilung zufolge bereits viele Details besprochen und konkrete Planungen aufgenommen. Ähnlich wie in den Vorjahren soll es eine Tanzfläche mit DJ und aufwendiger Lichtinstallation, einen gemütlichen Chill-Bereich und eine Großbühne geben. Für Letzteres wird die Jam-Fläche durch einen abgegrenzten Teil des Freibades ergänzt. „Die Fläche am Emsbad ist für solche Veranstaltungen hervorragend geeignet“, stellt auch Emsbad-Leiter Horst Witt fest.

Unterstützt wird die Veranstaltung durch die Emsländische Landschaft und lokale Sponsoren. Herausragend ist die Beteiligung der Oldenburgischen Landesbank (OLB). Zum zweiten Mal in Folge fördert die OLB das Kleinstadtfest mit 4000 Euro. „Es ist bemerkenswert, wie die Jugendlichen eigenverantwortlich diese tolle Veranstaltung organisieren“, stellte Claudia Borchardt, Leiterin Filialverbund Meppen, bei der Scheckübergabe fest. „Dieses Engagement verdient Anerkennung und vor allem Unterstützung – hierzu leisten wir gerne unseren Beitrag.“ Informationen zum Programm und Details zum Kleinstadtfest werden in den nächsten Wochen veröffentlicht.