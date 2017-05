Geschäftsstelle bereits besetzt Verein Nachbarschaftshilfe Meppen startet

Meppen. Der Verein Nachbarschaftshilfe Meppen startet am 1. Juni offiziell mit seinen Angeboten.

Schon jetzt ist die Geschäftsstelle am Propst-Busch 5 besetzt. Der pensionierte Berufssoldat Guido Sundag nimmt sowohl Anfragen von Hilfesuchenden als auch die Angebote von ehrenamtlichen Helfern jeweils montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr entgegen. Nach einer Flyer-Aktion steht das Telefon bereits seit Tagen kaum still. Interessierte können direkt in der Geschäftsstelle vorbeikommen oder sich telefonisch unter 05931/4967458 mit Sundag in Verbindung setzen. Die E-Mail-Adresse lautet: nachbarschaftshilfe.meppen@gmail.com.

Drei Bereiche

Der Verein will seinen Service zuerst auf drei Bereiche begrenzen. „Hilfe im Haus“ kann das Auswechseln der kaputten Glühbirne ebenso betreffen wie das Heraustragen des Mülls. Der zweite Sektor „Hilfe rund ums Haus“ beinhaltet kleinere Reparaturen und Gartenarbeiten. Das dritte Serviceangebot umfasst „Fahrdienste“.

Dabei weist Vorsitzender Franz Holtgreve aber darauf hin: „Es geht um Nachbarschaftshilfen. Wir sind eine Konkurrenz zu Handwerksbetrieben.“ So sollen die Helfer eben nicht eine Riesenhecke auf 50 Meter Länge beschneiden oder das ganze Haus putzen.

Erstes Treffen

Viele von ihnen haben sich jetzt zu einem ersten Treffen zusammengefunden. Dabei wurde schnell klar: „Viele wollen auch im Alter noch aktiv sein und anderen helfen.“ Dabei gelte der Grundsatz: „Die Gemeinschaft hilft sich selbst.“ Allerdings soll sich die Nachbarschaftshilfe nicht nur auf Senioren beschränken. Holtgreve und Sundag hoffen, dass möglichst junge Menschen mitmachen. Die Jugendlichen könnten so ihr Taschengeld aufbessern. Vorbild für das Meppener Projekt sei die seit fünf Jahren bestehende Grafschafter Bürgergemeinschaft. Auch dort seien viele Heranwachsende im Einsatz.

Monatsbeitrag von drei Euro

Wer die Hilfen in Anspruch nehmen will, muss für einen Monatsbeitrag von drei Euro dem Verein beitreten. Die Arbeiten selbst werden mit 9 Euro pro Stunde vergütet. Die kürzeste abzurechnende Zeiteinheit beträgt 15 Minuten: Die Vergütung der Helfer beträgt 7 Euro. Laut Holtgreve ist der Versicherungsschutz gewährleistet. Der Vorsitzende hofft, dass dem Verein möglichst viele Mitglieder beitreten. „Wir wollen nicht nur Hilfesuchenden das Leben in den eigenen vier Wänden ermöglichen, sondern auf der anderen Seite auch Menschen aktivieren.“ So sucht der Verein möglichst viele Helfer, die anderen ihre Zeit für einfache Tätigkeiten schenken wollen. Dies können schon gemeinsame Spaziergänge sein.