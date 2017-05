Feuerwehr löscht Flammen Misthaufen in Meppen-Holthausen in Brand geraten

Misthaufen in Meppen-Holthausen in Brand geraten MEC öffnen

In Holthausen ist am Donnerstag ein größerer Haufen Mist in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Foto: Lammers

Meppen. In Holthausen ist am Donnerstag ein größerer Haufen Mist in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.