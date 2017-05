Handtuch brennt in Wohnung in Meppen MEC öffnen

Zu einem Zimmerbrand ist die Freiwillige Feuerwehr Meppen am Donnerstag gegen in die Hans-Hoppe-Straße in Meppen gerufen worden. Symbolfoto: Michael Gründel

cw/pm Meppen. Zu einem Zimmerbrand ist die Freiwillige Feuerwehr Meppen am Donnerstag gegen 13.39 Uhr in die Hans-Hoppe-Straße in Meppen gerufen worden. Entgegen der Einsatzmeldung war kein Mensch in Gefahr.

Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Es brannte aus bislang ungeklärter Ursache ein Handtuch, das durch aufmerksame Passanten bereits aus der Wohnung entfernt wurde, sodass größerer Schaden abgewendet wurde. Vorsichtshalber wurde eine über der Brandwohnung befindliche Wohnung kontrolliert, auch ohne Ergebnis. Ein weiteres Eingreifen seitens der Feuerwehr war nicht erforderlich. Der DRK-Rettungsdienst konnte ebenfalls wieder einrücken.