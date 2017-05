Wachstum setzt sich fort 3850 Beschäftigte im Meppener und Harener Eurohafen

Meppen. Mit imposanten Zahlen über das interkommunale Gewerbegebiet Eurohafen Emsland der Städte Meppen und Haren konnte Wirtschaftsförderer Heinz Schöttmer aufwarten. So arbeiten dort 3.850 Beschäftigte, davon 1.450 auf Meppener Seite.

Bei einer Rundreise mit Mitgliedern des Meppener Stadtrates sagte er, dass die 21 Unternehmen dort rund 200 Hektar beanspruchen. Für weitere Interessenten könnten bis zu 50 Hektar große Flächenbedarfe befriedigt werden.

Zu den größten Arbeitgebern in Haren gehören Emsland Frischgeflügel (1500 Mitarbeiter), Aero Ems bzw. Enercon (600 Mitarbeiter) und Stahlbau Menke (120 Mitarbeiter). Auf Meppener Seite sind dies Kuipers CNC Blechtechnik (280 Beschäftigte), Rögelberg Getriebe (220 Beschäftigte), Schone & Bruns (215 Beschäftigte), Ludden + Mennekes (170 Beschäftigte) sowie Bergmann Maschinenbau (145 Beschäftigte).

Das Areal befinde sich in ständigem Wachstum. So werde gerade für 200.000 Euro die Straße „Am Rögelbeeg“ neu errichtet. Ein neuer Straßenzug für 300.000 Euro soll in Kürze folgen. Hier wolle sich u.a. ein Asphalt-Mischwerk ansiedeln. Viele Firmen seien im Stahl- und Metallbau unterwegs. Nach Auskunft des Mitarbeiters der Meppener Stadtverwaltung siedelt sich gerade das Unternehmen Neumann an. Ein weiterer Stahlbauer soll folgen. Er habe das notwendige Grundstück bereits erworben.

Bürgermeister Helmut Knurbein versprach, die Verkehrssicherheit im Gewerbegebiet erhöhen zu wollen. So sollen die Straßen noch in diesem Jahr Markierungsstreifen erhalten. Für das kommende Jahr plant die Stadt Meppen den Bau eines Radweges.