Seit 1200 Jahre besiedelt Archäologen finden die ältesten Häuser von Meppen

Meppen. Archäologen haben jetzt festgestellt, dass Meppen schon gut 1200 Jahre am jetzigen Standort existiert. Hausüberreste und ein Brunnen in einer Baugrube beweisen dies.

In einer Urkunde von 834 wird die Missionszelle Meppen erwähnt, die wohl zu den nach 780 gegründeten Standorten für Missionare im damaligen Sachsenland gehörte. Bislang haben Archäologen am Domhof Gräber aus der Zeit vor 1200 Jahren gefunden, ein Teil der Fundamente der Propsteikirche St. Vitus gehört ebenfalls in diese Ära. Aber bislang stammten die ältesten gefundenen Siedlungsreste aus dem Zeitraum der Stadtwerdung zwischen 1360 und 1400. Das 834 urkundlich erwähnte Meppen hätte auch an einem ganz anderen Ort liegen können.

Deshalb war das Interesse groß, als Grabungsleiterin Claudia Maria Melisch erste Ergebnisse der Untersuchung des Baugeländes für die Caritas-Beratungsstelle an der Kuhstraße vorstellte. Repräsentanten des Bauträgers, des Landkreises Emsland und der Bürgermeister der Stadt Meppen, Helmut Knurbein, hatten ebenso wie zahlreiche Journalisten viele Fragen an Melisch und ihre Kollegen vom Unternehmen denkmal3D aus Vechta.

Grubenhäuser und Brunnen

Die Archäologin zeigte neben einzelnen Fundstücken Überreste von zwei Brunnen, deren ältester aus der Zeit der ersten urkundlichen Erwähnung Meppens stammt, ebenso wie einige dort gefundene Überreste von Töpfen. Zu diesem Brunnen gehörten anscheinend zwei Grubenhäuser, deren Reste in späterer Zeit von Langhäusern überbaut worden sind. Bei diesen gab es einen weiteren Brunnen, dessen hölzerne Einfassungsreste nur noch als Erdverfärbung zu sehen sind.

Besser erhalten ist dagegen der ältere Brunnen. Der untere Teil der Brunneneinfassung aus dem Stamm einer ausgehöhlten, in 350 bis 400 Jahren gewachsenen Eiche, liegt heute noch im Grundwasser. Dies wertet Melisch als Zeichen für die hohe Kunst der Brunnenbauer vor 1200 Jahren, die einen idealen Standort im Gelände gefunden haben.

Müll verrät Lebensumstände

Die Brunnen werden nicht nur die Bauarbeiter, die bei den Ausgrabungen helfen und die Archäologen beschäftigen. Beim Verfüllen einer nicht mehr benötigten Wasserstelle ist nicht selten Müll hineingeworfen worden. Tierknochen, alte Schuhe, kaputte Keramik und Holzgegenstände, Textilreste, aber auch Spielzeug, Münzen, Schmuck und Kunstgegenstände sind schon in verfüllten Brunnen gefunden worden. Daher erhoffen sich die Fachleute genauere Erkenntnisse, weil die Fundstücke mit naturwissenschaftlichen Methoden untersucht werden. Damit ist eine präzise Altersbestimmung möglich, erläutert die Grabungsleiterin das Vorgehen. Der Brunneninhalt kann viel über die Lebensumstände der damaligen Menschen verraten. Als Glücksfall wertet sie den guten Erhaltungszustand der älteren Brunneneinfassung. Eine Untersuchung der Baumringe kann Auskunft über das Fälldatum des Baums und damit einen Hinweis auf das Jahr des Brunnenbaus geben.

Andrea Kaltofen, Fachbereichsleiterin Kultur beim Landkreis Emsland, sagte, dass sie einen Freudensprung gemacht habe, als ihr der Fund gemeldet worden ist. Damit sei eine große Lücke in der Geschichtsschreibung der Stadt und des Emslandes geschlossen.