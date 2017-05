Veranstaltungen vom 26. bis 28. Mai 2017 Housemusik, Freilichttheater und Fußballfieber

Meppen. Nach dem Feiertag geht es an diesem Wochenende munter weiter. Die Veranstaltungen vom 26. bis 28. Mai 2017.

Das Musikfestival House am See am Speicherbecken in Geeste, das bereits am Vatertag startete, geht am Brückentag in die zweite Runde. Ab 11 Uhr gibt es dort am Freitag Dancemusic zu hören, die erst um 24 Uhr endet. Auf vier Bühnen treten über 30 DJs und Bands auf, darunter PurpleDiscoMachine und Thomas Lizarra. Die wenigen verbleibenden Tickets gibt es für 29 Euro an der Tageskasse.

Kulturell geht es auch danach weiter, denn die Freilichtbühnen der Region warten an diesem Wochenende mit ihren neuen Spielprogrammen auf, die Höhepunkte für Jung und Alt bereithalten. Auf der Emsländischen Freilichtbühne Meppen findet am Sonntag um 16 Uhr eine Inszenierung des Stücks „Michel aus Lönneberga“, im Original von Astrid Lindgren, statt. Am Tag zuvor feiert „Luther“ auf der Waldbühne Ahmsen Premiere: Am Samstag um 19:30 Uhr wird das Theaterstück über den theologischen Urheber der Reformation anlässlich des Luther-Jahres dort erstmals aufgeführt. Tickets für beide Veranstaltungen gibt es ab 8 Euro für Erwachsene und ab 6 Euro für Kinder.

Gemeinsam mitfiebern heißt es für die Freunde des SV Meppen am Sonntag: Anlässlich des Relegations-Hinspiels bei Waldhof Mannheim locken der Stadtmarketingverein WiM, die Stadt und der SV Meppen Fußballfans am 28. Mai zum Public Viewing auf die Schülerwiese. Neben Stehtischen gibt es dort auch Getränke- und Imbissbuden, der Eintritt ist frei und die Hoffnung auf eine gute Ausgangslage für die Fußballer aus dem Emsland groß.