„Mindeststandards einhalten“ Bürgerinitiative Meppen lässt Stallbau prüfen

Meppen. Die Bürgerinitiative Meppen e.V. hat einen Umweltrechtler mit der Überprüfung der Genehmigungsunterlagen für einen Legehennenstall in Meppen beauftragt.

In einer Pressemitteilung der Bürgerinitiative heißt es, der Bauer Heinz-Jürgen Schütte forciere seine Pläne zum Aufbau einer „Massentierhaltungsanlage in unmittelbarer Nähe der Wohnbebauung“ am Feldkamp in Meppen. Hier solle bereits im Frühjahr 2018 eine Legehennenanlage mit mehr als 20.000 Tieren in Betrieb gehen, obwohl diese seit Jahren auf den Widerstand der Anwohner treffe. Der Landkreis Emsland habe das Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung eingeleitet. Bis zum 11. August 2017 bestehe letztmals Gelegenheit, Einwendungen gegen das Vorhaben vorzubringen.

Die Bürgerinitiative will gegen den Stall vorgehen. Sie schreibt: „In Genehmigungsverfahren von Massentierhaltungsanlagen ist es nicht etwa so, dass öffentliche Behörden eigene Sachverständige damit betrauen, zu überprüfen, ob und in welchem Umfang von der Anlage ausgehende Emissionen schädliche Auswirkungen auf Anwohner und Natur haben. Vielmehr legt der Antragsteller gutachterliche Stellungnahmen solcher Prüfer vor, die er selbst ausgesucht und bezahlt hat.“

Angesichts der gravierenden Folgen, die der „ungehemmte Ausbau von Massentierhaltung im Emsland, insbesondere im Großraum Meppen“, seit Jahren nach sich ziehe, liege es auf der Hand, dass diese bestehende Prüf- und Genehmigungspraxis den Belangen der hier lebenden Menschen und nicht zuletzt denen von Natur und Landschaftsschutz nur unzureichend gerecht geworden sei. Auch im seit Jahren andauernden Genehmigungsprozess des Vorhabens Schütte „konnten wiederholt Mängel in den vorgelegten Unterlagen aufgezeigt werden, die darin bestanden, dass die Auswirkungen auf angrenzende Gebiete nicht hinreichend berücksichtigt wurden“.

Die BI Meppen e.V. versuche nun, „im Interesse ihrer Mitglieder und aller Bewohner im Osten des Stadtgebiets“, hier eine Entwicklung wie im Bereich Versen, Fullen und Emslage zu verhindern. Es solle zumindest gewährleistet werden, dass die rechtlichen Mindeststandards für Errichtung und Betrieb der Anlage eingehalten würden.