Infoveranstaltung geplant Anwohner beklagen Lärm der Meppener Rennstrecke

Meppen. Während Betreiber Harry Maessen noch auf die letzte Genehmigung für die Rennstrecke im Funpark wartet, beklagen viele Anwohner der benachbarten Meppener Wohngebiete „Vogesen“ und „Hünensand“ den Lärm vom „Racepark“.

Am Dienstagabend informierte sich der Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur der Sadt Meppen auf der Rennstrecke. Funpark-Betriebsleiter Michiel van Dijk sagte: „Der offizielle Rennbetrieb kann bald starten.“ Alle Papiere seien auch nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz „in Ordnung“. Somit könnten bald Rennen nach der Graduierung vier (für kleine Tourenwagen) des Automobilweltverbandes FIA stattfinden. Einen genauen Termin gebe es aber noch nicht. Van Dijk geht davon aus, dass der Racepark mit seiner 2,1 Kilometer langen Strecke im kommenden Jahr die Stufe 3 erhält. „Dann kann in Meppen selbst die Formel drei fahren“, so der Betriebsleiter des Funparks.

Acht große Events

Die Genehmigung des Landkreises Emsland würde acht große Events mit jeweils drei Renntagen im Jahr erlauben. Allerdings beklagten zwei Anwohner aus den benachbarten Wohngebieten: „Hier ist schon jetzt jedes Wochenende etwas los.“ Viele Autos, mit und ohne Nummernschilder würden auf der Rennstrecke am Funpark umherheizen. CDU-Ratsherr Hubert Neesen ergänzte: „Es gibt viele Unklarheiten in Sachen Lärm.“ Ausschussvorsitzende Karien Stief-Kreihe ergänzte: „Die Anwohner in Hemsen hören jetzt schon an den Wochenenden den Lärm.“

Lärmwerte gemessen

Van Dijk sagte, dass es exakte Richtwerte gibt, die die Fahrzeuge einhalten müssen. Er verwies auf das Lärmgutachten der Firma Zech. So dürfte der Wert direkt am Auspuff 93 dbA nicht überschreiten. Ansonsten dürfe das Fahrzeug auf dem Racepark erst gar nicht starten. Gefahren würde nur von 9 bis 17 Uhr mit einer Mittagspause. Auf dem Areal selbst sei eine Messanlage permanent im Einsatz. Hier sei der Richtwert 80 dbA.

Informationen für Anwohner

Bürgermeister Helmut Knurbein sagte zu, eine Informationsveranstaltung mit den Experten des Landkreises Emsland als Genehmigungsbehörde zu organisieren. Hier können sich die Anwohner dann ausreichend informieren lassen.