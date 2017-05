Vollbremsungen und quietschende Reifen Ein Test auf der Rennstrecke der MSF Meppen

Meppen. Durchgetretene Gaspedale und quietschende Reifen sind typische Attribute bei Wettkämpfen und Trainings der Motorsportfreunde (MSF) Meppen. Dran teilnehmen können auch Familienwagen. Ein Besuch auf der Rennstrecke.

Marcel Silbernagel tritt das Gaspedal durch. Getrieben von 125 PS prescht der kleine Polo nach vorne. Es dauert vielleicht zwei Sekunden, bis ein durch Holzpflöcke begrenzter Streckenabschnitt erreicht ist. Slalom. Ein Kontakt mit der Begrenzung würde unter Wettkampfbedingungen 40 Strafsekunden bedeuten, eine gute Platzierung wäre damit unmöglich. Silbernagel reißt das Steuer nach links, nach rechts, wieder nach links. Der Wagen vollzieht die Bewegungen nach, neigt sich jeweils zur Seite. Der Fuß des 26-jährigen bleibt auf dem Gaspedal. Einige Kurven, dann ist der Slalom absolviert. Silbernagel macht eine Vollbremsung, Fliehkräfte pressen den Körper an den Sitz. Er legt den Rückwärtsgang ein, gibt Vollgas und manövriert den Polo erneut durch den Slalom.

Nischensportart mit Nachwuchsproblemen

„Ich werde oft gefragt, was genau wir eigentlich machen“, sagt Silbernagel. Viele Leute, auch im Freundes- oder Bekanntenkreis, könnten wenig anfangen mit dem Begriff Geschicklichkeitsfahren. Gefahren wird oft mit dem eigenen Wagen, nur wenige Vereine haben eigene Rennfahrzeuge. Die Disziplin ist eher eine Nischensportart, vielerorts fehlt den Vereinen der Nachwuchs. Geschicklichkeit - das klingt ein wenig langsam, eher nach Sorgfalt als nach Schnelligkeit. Tatsächlich, sagt Silbernagel, geht es um beides. In der Zeit, in der gestandene Geschicklichkeitsfahrer die Wettkampfstrecke absolvieren, schaffen es durchschnittlich routinierte Autofahrer bisweilen rückwärts in enge Parklücken.

Rückwärts eingeparkt wird auch auf dem Parcours: Nach dem Slalom donnert Silbernagel zunächst auf mehrere Hindernisse zu. Steigt kurz davor in die Eisen und kommt milimetergenau davor zum Stehen. Dann eine scharfe Kurve, es geht durch eine enge, von Holzblöcken begrenzte Gasse. Sie wird vorwärts und rückwärts passiert. Dann schießt der Polo rückwärts in eine durch zwei hölzerne Begrenzungen simulierte Parklücke.

Gut für´s Fahrgefühl

Silbernagels Manöver wirken manchmal riskant. „Alles eine Frage der Übung. Ich kenne das Fahrverhalten des Wagens und weiß, wie ich die Hindernisse nehmen muss“, sagt Silbernagel. Fahrverhalten, ein Gefühl für das Auto kriegen - darum geht es ursprünglich beim Geschicklichkeitsfahren. Silbernagels jüngere Schwester Justine, die wie auch die Eltern bei den MSF stark engagiert sind, ist vor einigen Jahren nach dem Führerschein angefangen, im Verein zu fahren. „Als Kind fand ich es ziemlich langweilig“, erinnert sie sich. Mit der Fahrerlaubnis kam das Interesse. „Ich bin dadurch definitiv eine bessere und erfahrenere Fahrerin geworden. Das Fahren auf dem Parcours hilft, Situationen im Straßenverkehr besser einschätzen zu können.“

Bereits ab 16 Jahren können Jugendliche sich in elterlicher Begleitung auf Geschicklichkeitsparcours ausprobieren. Ab 17 - sofern der Führerschein vorliegt - dürfen sie ihn alleine meistern. „Eigentlich eine gute Sache, um Erfahrung und Sicherheit am Steuer zu gewinnen“, sagt Vater Dietmar Silbernagel, der im Verein als sportlicher Leiter fungiert. Um bei Wettbewerben für Chancengleichheit zu sorgen, werde in verschiedenen Kategorien gestartet, die dem Leistungsstand der Fahrer entsprechen.

Als Marcel Silbernagel nach einer letzten Vollbremsung vor der Haltelinie zum stehen kommt, zeigt die Stoppuhr eine Zeit von einer Minute und sieben Sekunden an. Kein schlechtes Ergebnis. Aber es geht noch schneller, sagt sein Vater: „Wer um die deutsche Meisterschaf t mitfährt, unterbietet diese Zeit locker noch mal um zehn Sekunden“, sagt er.