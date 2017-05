WTD saniert in der Tiefe weiter Grundwasserbelastung in Meppen leicht rückläufig

Meppen. Die Belastung des Grundwassers unter der Wehrtechnischen Dienststelle WTD 91 in Meppen ist in Teilen zurückgegangen. Das hat der Landkreis Emsland dem Umweltausschuss mitgeteilt.

Wie Kirstin Meyer von der Unteren Naturschutzbehörde und Kreisbaudezernent Dirk Kopmeyer berichteten, sind in einem inzwischen jahrelang andauernden Reinigungsprozess bislang 2045 Kilogramm der Chemikalie LCKW aus dem Grundwasser entfernt worden. Auf der WTD war vor vielen Jahrzehnten die Chemikalie Trichlorethen ins Grundwasser gelangt ( wir berichteten). Die Substanz gilt als krebserregend. Hauptausgangspunkt der Umweltverschmutzung war ein Vorfall auf der damaligen Erprobungsstelle vor 40 Jahren. Damals hatte sich einem Zeitzeugen zufolge ein Unfall im sogenannten Wärme-Kälte-Haus ereignet, bei dem vermutlich Tausende oder Zehntausende Liter der krebserregenden Chemikalie in den Boden versickert seien. Außerdem sei die Anlage zuvor fehlerhaft gewesen und Trichlorethen sei dauerhaft ausgetreten und versickert.

Wie Kirstin Meyer jetzt mitteilte, hat die Reinigung dazu geführt, dass zumindest im sogenannten oberen Grundwasserleiter der Reinigungszielwert von 100 Mikrogramm LCKW je Liter Wasser erreicht worden sei. Deshalb unterbreche die WTD nun für drei Monate die Reinigungsarbeiten um zu sehen, ob der Zielwert gehalten werden könne. Im unteren Grundwasserleiter, also in 30 Meter Tiefe, lägen die Messwerte aber noch um ein Vielfaches höher, sagte Dirk Kopmeyer. In den kommenden Wochen werde die WTD weitere Reinigungsbrunnen abtäufen, die dann spätestens Ende des Jahres in Betrieb gingen.

Der Umweltausschuss beschloss zudem die Ausweidung des FFH-Gebietes Berger Keienvenn bei Emsbüren als Naturschutzgebiet. Das knapp sechs Hektar große Gebiet stellt einen der letzten Heideweiher des Emslandes dar und steht seit 1939 unter Schutz. Hier leben besonders seltene Wasserpflanzen, die auf nährstoffarme flache Gewässer angewiesen sind. Weil Schilf und Weiden den Weiher immer schneller zuwachsen lassen und damit die Lebensgrundlage vor allem des Sump-Johanniskrautes zerstören, wird das Keienvenn im Sommer maschinell ausgeschoben.

Die Ausschusssitzung war die letzte des bisherigen Leiters der Unteren Naturschutzbehörde, Ludger Pott. Er geht in den Ruhestand und übergibt die Leitung an Kirstin Meyer. Ausschussvorsitzender Ulrich Wilde (SPD) dankte Pott für seine Kompetenz, sein Engagement und seine Begeisterungsfähigkeit für die Natur. Davon habe das Emsland sehr profitiert. Der Applaus der Ausschussmitglieder zeigt an, dass sie das wohl genau so sahen.