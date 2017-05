Jeden Einzelnen in den Mittelpunkt stellen Autismus-Regionalverband Weser-Ems gliedert Betrieb um

Meppen. Einst aus einer Elterninitiative in Meppen gegründet, bietet der Autismus-Regionalverband Weser-Ems heute ein breites Spektrum an Hilfsangeboten. Gut 100 Mitarbeiter sind in der gesamten Region beschäftigt.

Um den Bedarf nach qualifizierter Hilfe für Menschen mit Autismus auch weiterhin zu decken, aber auch Risiken abzuwägen, wurde jetzt die Autismus-Therapie Weser-Ems gGmbH gegründet. Auch diese gemeinnützige Gesellschaft steht unter dem Dach des Paritätischen.

Der Regionalverband ist Mitglied im Bundesverband Autismus Deutschland. Der Verein und auch die gGmbH vertreten nach eigenen Angaben die Interessen der Menschen mit einer autistischen Störung und ihre Angehörigen.

Verschiedene Erscheinungsbilder

Menschen mit Autismus können von frühester Kindheit an erheblich in ihrer Entwicklung beeinträchtigt sein. Es gibt verschiedene Erscheinungsbilder des Autismus, etwa der frühkindliche Autismus, Asperger-Syndrom und viele weitere. Bei allen Betroffenen zeigen sich ähnliche Schwierigkeiten beispielsweise im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen, der sprachlichen und nichtsprachliche Kommunikation und der Entwicklung eigener Handlungsspielräume.

Therapiemöglichkeiten gibt es viele. „Der Selbsthilfegedanke hat in unserem Verein weiterhin eine große Bedeutung. Die Autismus-Therapie orientiert sich mit ihrem multimodalen Therapieangebot an den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen“, sagt Martina Steinhaus. Sie ist die Geschäftsführerin der Autismus-Therapie Weser-Ems gGmbH mit der Geschäftsstelle in Meppen.

Vielfältige Erfahrungen

Die ehrenamtlichen Gesellschafter des Verbandes sind überwiegend Eltern, die aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen sich für die Belange anderer betroffener Familien einsetzen. „Am Anfang war das Thema Autismus kaum präsent in den Köpfen der Menschen, Unterstützungsmaßnahmen gab es wenige“, erzählt Psychologin Steinhaus.

Erst aufgrund des Engagements von Eltern betroffener Kinder wurde der Verein gegründet. Heute verfügen die Mitarbeiter über vielfältige Erfahrungen und Kompetenzen, den Menschen mit Autismus selbst, sein familiäres System sowie sein erweitertes Umfeld, beispielsweise Kindergarten, Schule und betreuende Institutionen zu unterstützen und unter dem Gesichtspunkt seiner zukünftigen Entwicklung zu fördern, zu beraten und zu begleiten.

Ziel: kurze Wege

Gut 100 psychologische und pädagogische Mitarbeiter stehen aktuell in Diensten der Einrichtungen in der gesamten Region Weser-Ems. Weitere Therapiezentren gibt es neben der Hauptgeschäftsstelle in Meppen noch in Emden, Oldenburg, Bassum und Leer. Möglichst kurze Wege für Betroffene ist das Ziel.

Doch die stetige Vergrößerung des Vereins hat auch Folgen. Beispielsweise in Sachen Haftung. Deshalb entschieden sich die Mitglieder zur Ausgliederung des laufenden Betriebes in eine gemeinnützige Gesellschaft mit Namen Autismus-Therapie Weser-Ems gGmbH, getragen vom Verein Autismus Regionalverband Weser-Ems unter dem Dach des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.

Erschließung finanzieller Hilfen

„Etwa 60 Vereine und Verbände allein im Emsland sind organisiert bei uns“, erläutert Barbara Germer-Grote, Kreisverbandsgeschäftsführerin des Paritätischen im Emsland. Mitgliedsorganisationen würden neben der Beratung zu Anträgen und Projekten auch bei der Erschließung finanzieller Hilfen etwa der Aktion Mensch bei der Eingliederung unter einem Wohlfahrtsverband profitieren, erläutert sie.

Martina Steinhaus freut sich ebenso über das weitere Engagement des Paritätischen: „Die Zufriedenheit der Anfragenden, Klienten, Eltern und der Gäste ist unser oberstes Anliegen. Der Mensch mit Autismus-Spektrum-Störung steht im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns, seine Familie und das erweiterte Umfeld.“

Informationen zur Autismus-Therapie Weser-Ems gGmbH gibt es unter Tel. 05931/8817910 und auf www.autismus-weser-ems.de.