Tier zeigte Unterzuckerung an Leukämiekranke Meppenerin: Wo ist mein Kater Simba?

Meppen. Wurde Kater Simba aus Meppen-Rühle gestohlen, oder ist er nur von einem seiner Freigänge nicht zurückgekehrt? Seine Besitzerin Heike Janssen ist sich sicher: „Er ist in den Händen von Katzensammlern.“

Lange hoffte die 45-Jährige, ihr schwarz-weißer fünf Jahre alter Kater würde wieder auftauchen, nachdem er in der Nacht vom 27. auf den 28. April 2017 spurlos verschwand. Der Stubentiger tat es nicht. Deshalb wendet sich seine Besitzerin jetzt an die Öffentlichkeit, hofft auf Hinweise auf den Verbleib ihres geliebten Vierbeiners.

„Kuschelndes Knutschmonster“

Der lebt, seit er fünf, sechs Wochen alt war, bei Janssen und ihrer Familie. Zu der gehörte bereits Katze Nala. Sie war neun Monate alt, als der zweite Stubentiger einzog. „Beide waren von Anfang an ein Herz und eine Seele. Nala adoptierte Simba sofort, zeigte ihm viel. Es war eine enge Bindung zwischen beiden – und mir“. Liebevoll nennt die Rühlerin den Kater ihr „kuschelndes Knutschmonster“. Das saß am liebsten bei seinem Frauchen. Janssen deutet hinter sich auf die Rückenlehne des Rollstuhls, in dem sie sitzt. „Hier oder auf meinem Schoß schmuste er mit mir.“

„Meine Lebensretter“

Der 45-Jährigen fehlt ihr Kater. „Nala und er sind keine Haustiere, es sind Familienmitglieder. Und sie sind meine Lebensretter.“ Heike Janssen, die zudem unter chronisch myeloischer Leukämie (CML) leidet und täglich auf Chemo-Tabletten angewiesen ist, ist seit 2012 Diabetikerin Typ 1. Im Schlaf unterzuckert sie hin und wieder. Dann schlugen Nala und Simba stets gemeinsam Alarm. „Sie hüpften auf mir rum, zerrten an mir, bis ich wach wurde. Woran sie die Gefahr, die da für mich bestand, wahrgenommen haben, weiß ich nicht. Vielleicht ist es ähnlich wie bei Diabetiker-Hunden, vielleicht haben sie einen veränderten Geruch an mir wahrgenommen.“ Mutmaßungen. Sicher ist sich die Tierfreundin jedenfalls, „dass Kater und Katze bisher achtmal den – lebensrettenden – Instinkt hatten.“ Beide hätten mit ihren Aufweck-Aktionen erst Ruhe gegeben, wenn Janssen ihren Blutzucker messe und von ihrem „Mäusespeck“ gegessen habe, der stets auf dem Nachtisch griffbereit liege. „Der wirkt bei mir am schnellsten.“

Den „Job“ macht nun nach Simbas plötzlichem Verschwinden Nala allein. Heike Janssen schüttelt den Kopf, guckt aus dem einen Spalt geöffneten Küchenfenster in dem Haus in der Elwerathstraße, in dem die Familie seit Februar/März 2016 lebt. „Hier konnten beide immer rein und raus, wie sie wollten. Länger als eine Stunde waren sie aber nie weg“. Den Freigang genoss das Katzenpaar mit Erkundungstouren „maximal bis hinten am Ende des Ackers. Zur Hauptstraße sind sie nie gegangen.“ Auch in der Nacht zum 28. April 2017 waren Nala und der kastrierte Simba gemeinsam mit zwei Nachbarkatzen auf Freigang. Ein lautes Geräusch schreckte Janssen aus dem Schlaf. Sie schaute nach dem Rechten. „Durch das Küchenfenster schossen unsere und die Nachbarkatzen herein. Sie hatten Panik in den Augen.“ Von Simba fehlte jede Spur.

Anzeige erstattet

Immer wieder suchten die Katzenfreunde die Umgebung ab, fragten bei Tierärzten und in Tierheimen nach. Nichts. Sie erstatteten bei der Polizei in Meppen Anzeige gegen unbekannt, starteten Suchaktionen auch über soziale Medien. „Simba ist extrem verschmust und geht nie weit vom Haus weg, daher gehe ich davon aus, das jemand ihn mit Absicht mitgenommen hat. Bitte, ich brauche meinen Kater“, schrieben sie zum Beispiel auf Facebook.

Die Angst, auch Nala zu verlieren, wurde größer. Besonders vor etwa zwei Wochen, als Janssen samstagnachts „drei Gestalten im Dunkeln und einen dunklen Wagen an unserem Grundstück“ sah. Die 45-Jährige vermutet, dass es „da jemand auf unsere Katze abgesehen hatte, durch uns aber gestört wurde.“ Darauf deuteten die blutverschmierten Vorderpfoten der Katze bei ihrer Rückkehr vom nächtlichen Kurzausflug hin. „Sie muss sich heftig gewehrt und wahrscheinlich jemand an den Armen stark verletzt haben“, vermutet ihre Besitzerin.

Weitere Beobachtung

Deren Sohn machte vor einer Woche eine weitere Beobachtung. Er habe am Janssen-Grundstück einen dunklen polnischen Transporter mit goldener Aufschrift gesehen. Das Kennzeichen notierte er sich: „LU984AR“.

Diese Beobachtungen, das Verschwinden Simbas – für Janssen lässt das nur den einen Schluss zu: „Hier sind Katzensammler am Werk, die für Nachschub in dubiosen Tierversuchsanstalten sorgen.“ Dass Simba ebenfalls dort gelandet sein könnte, daran mag seine Besitzerin nicht denken. Sie hofft immer noch, dass er lebt „und ihn uns die zurückgeben, die ihn gestohlen haben“. Simba wie auch Nala seien für sie wichtige Mitbewohner. „Ich habe Leukämie, Diabetes Typ 1 und sitze im Rollstuhl. Meine Katzen geben mir sehr viel Kraft, und sind mir eine sehr große psychische Stütze. Mit Simba habe ich ein Familienmitglied verloren.“ Erst mal, schickt die 45-Jährige hinterher. Sie glaubt daran, dass ihr Kater noch lebt, macht das am Verhalten Nalas fest. „Sie hat mit ihrem besten Freund noch nicht abgeschlossen, trauert nicht um ihn“ ...