Blaulicht-Ticker für das Emsland Fahrschülerin in Nordhorn verletzt +++ Einbruch in Salzberger Blumenladen scheitert

Festnahmen nach Raub auf Shell-Tankstelle in Papenburg

Am Dienstagabend ist es an der Flachsmeerstraße in Papenburg zu einem versuchten Überfall auf die dortige Shell-Tankstelle gekommen. Gegen 20.30 Uhr betrat eine männliche Person den Verkaufsraum und hielt dabei eine Schusswaffe in der Hand. Der Angestellte der Tankstelle befand sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Verkaufsraumes, so dass der Täter nach kurzer Zeit, ohne Beute aus dem Gebäude flüchtete. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mit zehn Streifenwagen, konnte ein 19-jähriger Tatverdächtiger durch eine Besatzung der Polizei Emden/Leer aufgegriffen und festgenommen werden. Im Rahmen einer ersten Vernehmung, räumte er die geschilderte Tat ein. Darüber hinaus gab der Wohnungslose an, auch für weitere vergleichbare Überfälle verantwortlich gewesen zu sein. Die Beamten der Polizei Papenburg konnten im Laufe des Mittwochs seine beiden Komplizen, eine 18-jährige Frau und einen 20-jährigen Mann, jeweils mit Wohnsitz in Rhauderfehn, ermitteln und ebenfalls festnehmen. Alle drei Tatverdächtigen werden noch am Mittwochabend einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.