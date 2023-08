Erlös für DLRG-Rettungsgerät Werner Rehberg (75) aus Meppen rudert 100 Kilometer an drei Tagen Von Hermann-Josef Mammes | 07.08.2023, 14:49 Uhr Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

„Rudern für die Retter“ ist das Motto einer ungewöhnlichen Hilfsaktion des 75-jährigen Ruderers Werner Rehberg aus Meppen. Er will den Landkreis Emsland an drei Tagen in voller Länge allein mit dem Ruderboot durchqueren.