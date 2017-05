Urlaub in der Region Endlich Sommer: Die 19 schönsten Badeseen im Emsland

Foto: Gerd Schade

Spieksee Rhede

Der Spieksee entstand durch die Sandentnahme für die Bauarbeiten an der A31. Nach und nach entstanden in den vergangenen Jahren grüne Ufer. Der See bietet viele Freitzeitmöglichkeiten wie Baden, Tauchen oder Surfen. Eine Anlage direkt am See bietet die Möglichkeit zum entspannten und erholsamen Wohnen im grenznahen Gebiet. Die 200 Meter lange Badestelle befindet sich an der südlichen Seite des Baggersees







.