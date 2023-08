Und obwohl der tragische Unfall schon fast sechs Jahre zurückliegt, und ein Gutachter die erhöhte Unfallgefahr dieser Rampe für Fußgänger festgestellt hat, sind weder Kaufland, noch die Stadt Meppen oder der Inhaber der Immobilie bereit, notwendige bauliche Veränderungen vorzunehmen, um den Gefahrenpunkt zu entschärfen.

Ehepaar sieht eine „Gefahr für die Allgemeinheit“

Dabei ist genau das das Ansinnen von Maria Köhler (63 Jahre) und ihrem Ehemann Erwin (62 Jahre), der sie zugleich als Rechtsanwalt rechtlich vertritt. „Uns geht es um die Beseitigung einer konkreten Gefahr für die Allgemeinheit“, sagt der 62-jährige Jurist im Gespräch mit der Redaktion.

Der Unfall von Maria Köhler ereignete sich bereits am 20. März 2017. Sie schilderte in einer Verhandlung vor dem Landgericht Osnabrück 2021 den Hergang: „Ich habe diese Zuwegung vom Neuen Markt in die Tiefgarage Kaufland, wie viele andere Menschen auch, häufig genutzt.“ So betreibt ihr Ehemann im ersten Obergeschoss über Kaufland eine Rechtsanwaltskanzlei.

Der Eingang zur Tiefgarage in Meppen.

Laut der damals 57-Jährigen regnete es an jenem Tag. Vom Übergang des Fußweges bzw. Schrammbordes an der Rampe in die Tiefgarage wird die Oberfläche von einer Regenrinne (Aussparung für Rolltor) unterbrochen. Maria Köhler in der Gerichtsverhandlung weiter: „Es war spiegelglatt.“ Sie habe den linken Fuß über die Aussparung gesetzt und sei ausgerutscht. „Ich verlor das Gleichgewicht und prallte mit dem rechten Knie auf die Betonkante der Aussparung.“

Diese Aussparung wurde der Meppenerin zum Verhängnis

Schwer verletzt blieb sie, unfähig sich fortzubewegen, liegen. Sie wurde ins Krankenhaus gefahren und operiert. „Ich hatte eine dislozierte Patella-Querfaktur im rechten Knie erlitten“, so die Meppenerin. Die Ärzte mussten sie aufgrund der Schwere der Verletzung ein Jahr lang als Bürokraft arbeitsunfähig schreiben.

Und nicht nur das. Sie hat bis heute mit erheblichen Folgeschäden zu kämpfen. „Ich bin nicht mehr in der Lage, auf die Knie zu gehen.“ Dies schränkt sie bei Arbeiten im Haushalt und Garten erheblich ein. Auch das Spielen mit den Enkelkindern auf dem Fußboden ist für sie unmöglich. Selbst einfache sportliche Aktivitäten wie Wandern verursachen immer noch starke Schmerzen.

Einigung vor dem Landgericht Osnabrück nach zähen Verhandlungen

Vor dem Landgericht einigten sich die Prozessbeteiligten nach zähen Verhandlungen schließlich auf einen zivilrechtlichen Vergleich. So zahlte die Kaufland SB Warenhaus GmbH & Co. KG ihr ein Schmerzensgeld von 16.000 Euro.

Die 63-jährgie Meppenerin erlitt eine schwere Beinverletzung.

Allerdings konnten sich Maria und Erwin Köhler nicht mit ihrer zweiten Forderung durchsetzen. „Wir kämpfen weiterhin dafür, dass sich so etwas nicht wiederholen kann“, sagt der Meppener Rechtsanwalt. Bis auf zwei Schilder (Fußgänger verboten), die Kaufland etwa ein Jahr nach dem Unfall aufhängen ließ, hat sich nichts an der Situation geändert.

Verbotsschilder am Kaufland Meppen wirkungslos

So verfehlen die Hinweisschilder ihre Wirkung. Nach wie vor gehen ganze Scharen von Fußgänger dieses Schrammbord zur Tiefgarage täglich rauf und runter. Von einem Gehweg reden die Juristen deshalb nicht, weil der Hochbord nur 78 Zentimeter statt der gesetzlich festgelegten 80 Zentimeter Mindestbreite für Gehwege im Sinne der Niedersächsischen Garagenverordnung besitzt.

Vor Ort sagt ein älterer Mann der Redaktion: „Mir ist das Verbotsschild noch nie aufgefallen. Ich gehe immer diesen Weg.“ Zudem sagt er, dass die Treppenhäuser zur Tiefgarage vielfach „völlig verdreckt“ und teilweise verschlossen sind.

Die Treppenhäuser zur Tiefgarage am Kaufland in Meppen sind teilweise verdreckt.

Im Gerichtsverfahren wurde schnell deutlich, dass Maria Köhler kein Einzelfall ist. Selbst der ehemalige Kaufland-Filialleiter bestätigte in dem Verfahren, dass viele Fußgänger die Aus- und Einfahrt zur Tiefgarage als Abkürzung in die Stadt nutzen. Zudem berichtete der Filialleiter von weiteren Personen, die während seiner siebenjährigen Tätigkeit bei Kaufland an dieser Stelle ausrutschten.

Erwin Köhler wurde nach eigenen Angaben selbst Zeuge, als am 20. Oktober 2020 eine weitere Frau aufgrund der glatten Bodenoberfläche stürzte. Sie erlitt „glücklicherweise nur“ schwere Prellungen und eine Verstauchung des Handgelenkes.

Trotz des Verbotsschildes (rechts) benutzten viele Fußgänger die Rampe als Weg.

Dabei bestätigte ein vom Landgericht beauftragter Gutachter 2022 ganz offiziell, dass hier ein Gefahrenpunkt vorliegt. So heißt es in dem umfangreichen Gutachten des Büros „Andreas Flatau“ aus Bissendorf abschließend: „In diesem Teilbereich des Gangs besteht bei feuchter Oberfläche für die Fußgänger ein deutlich erhöhtes Rutschrisiko.“

Der Gutachter bestätigte ebenfalls, dass bei seinen beiden Ortsbesichtigungen in Meppen „zahlreiche Fußgänger den Gang“ benutzten. An beiden Terminen regnete es, und die Gänge seien selbst hinter der Einsparung für das Rolltor noch auf mehrere Meter nass gewesen.

Beton besitzt eine gefährliche glatte Oberfläche

Weiter heißt es in der Expertise: Die Sichtbetonoberfläche des Ganges habe eine „rillenartige bogenförmige Struktur“. Allerdings gebe es direkt hinter der Rinne (Aussparung) bei einer kleinen Teilfläche eine „glatte Oberflächenstruktur“. Und weiter stellt der Gutachter fest: „Instinktiv geht man so auf die Rinne zu, dass der Fuß nicht in die Rinne gelangt“ und damit automatisch „auf die Betonoberfläche mit glatter Oberflächenstruktur“ tritt. Genau dieser bauliche Zustand wurde Maria Köhler zum Verhängnis.

Und trotz diverser Schreiben ihres Ehemannes und Rechtsanwaltes an Kaufland sowie jetzt auch an die Stadtverwaltung Meppen fühlt sich niemand zuständig oder in der Lage, für einen vermutlich nur „dreistelligen Euro-Betrag“ diese Gefahrenquelle zu beseitigen. „Wir können nur hoffen, dass sich nicht noch mehr Menschen schwer verletzen“, sagt das Ehepaar Köhler.

Kaufland Meppen will eventuell Gefahrenpunkt beseitigen

Auf Anfrage der Redaktion teilt ein Pressesprecher von der Kaufland-Zentrale aus Neckarsulm mit: „Wir sind Mieter in Meppen, stehen aber in engem Austausch mit dem Eigentümer.“ Kaufland will demnach prüfen, ob „wir bei der nächsten Modernisierung hier Maßnahmen umsetzen können“.

Die Stadt Meppen weist unterdessen darauf hin, dass die Verkehrssicherungspflicht Sache des Eigentümers ist. Allerdings sei die Rampe kein Fußweg. „Hinsichtlich der bauordnungsrechtlichen Gegebenheiten steht die Stadt Meppen in Kontakt mit dem Eigentümer“, sagt Bürgermeister Helmut Knurbein auf Anfrage der Redaktion.