Eindrucksvoll: Karate-Gruppentraining in der Meppener Stadtporthalle. FOTO: Gerd MJecklenborg up-down up-down 600 Karatesportler zu Gast in Meppen Gasshuku-Karatefestival mit Meistertrainern in drei Sporthallen Von Gerd Mecklenborg | 01.08.2022, 18:58 Uhr

Sie fallen auf in Meppens Straßen. Viele in weißen Gi Karateanzügen gekleidete Menschen, die alle in verschiedene Richtungen strömen. Die Erklärung: 600 Karatesportler nehmen bis Freitag am Gasshuku-Karatefestival teil, das erstmals in Meppen stattfindet.