„Klotschen" auf dem Holland-Markt. Foto: Gerd Mecklenborg
Großer Holland-Markt in Haren mit verkaufsoffenem Sonntag Von Gerd Mecklenborg | 12.10.2022, 14:45 Uhr

Rund 40 Marktstände mit holländischen Spezialitäten und ein verkaufsoffener Sonntag erwarten die Besucher am Sonntag, 16. Oktober, im Ortskern von Haren. Auch der beliebte Hollandmarkt in der Innenstadt von Haren findet nach der Coronapause wieder statt. 40 Marktbeschicker werden am 16. Oktober erwartet. Es werden typische Hollandspezialitäten wie fangfrischer Fisch, Fritjes oder Frikandeln, aber auch Blumen und allerlei Schnickschnack angeboten.