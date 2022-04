George Gambier in seinem Rockpalast. Im Sommer 2022 gibt es die Disco 40 Jahre. FOTO: Harry de Winter George Gambier blickt zurück 40 Jahre Rockpalast Meppen: Hier feierte schon Christian Drosten Von Harry de Winter | 13.04.2022, 13:05 Uhr

40 Jahre wird der Rockpalast in Meppen in diesem Jahr alt. George Gambier erzählt, was sich im Laufe der Zeit verändert hat bei den Besuchern und der Musik.