3D-Videomapping am Rathaus: So schön leuchtet Meppen. Foto: Lars Schröer up-down up-down 3D-Videomapping am Rathaus „Meppen leuchtet 2022“: Erinnerungen an besondere Veranstaltungen Von Carola Alge Lars Schröer | 31.10.2022, 21:04 Uhr

Bereits 2021 wurde der dunkle November in Meppen mit der Lichteraktion „Meppen leuchtet“ verschönert. Am Montagabend ging es in die zweite Runde. Allerdings gibt es eine wichtige Änderung zum Vorjahr.