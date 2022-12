Auf ein volles Haus in der Hänsch-Arena wie beim Emsland Open Air 2022 in Meppen (Foto) hoffen die Veranstalter bei der Neuauflage im Jahr 2023. Archivfoto: Carola Alge up-down up-down „Der Sonne entgegen“-Tour 3. Emsland Open Air 2023: Gefragter Rapper beim Kontra(st)- Programm in Meppen Von Carola Alge | 06.12.2022, 09:59 Uhr

Der zweite Musik-Act beim zweitägigen 3. Emsland Open Air 2023 in Meppen steht. Goldrush aus Osnabrück präsentiert am zweiten Tag einen angesagten deutschen Rapper in der Hänsch-Arena. Wir haben alle Infos zum Konzert.