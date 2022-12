Zu einem Einsatz rückte die Meppener Polizei am Mittwochmorgen aus. Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down Fahrerin bleibt unverletzt 26-Jährige prallt in Meppen gegen Baum: Eis auf der Autoscheibe versperrt Sicht Von Anna Niere | 14.12.2022, 12:09 Uhr

Dass das richtige Enteisen der Autoscheibe wichtig ist, erfährt eine 26-Jährige in Meppen am Mittwochmorgen am eigenen Leib. Sie kommt aufgrund schlechter Sicht durch ihre Frontscheibe von der Straße ab und prallt gegen einen Baum.