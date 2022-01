Meppen. Die Ortsgruppe Meppen von Bündnis 90/Die Grünen kritisiert die montäglichen "Spaziergänge" in der Kreisstadt und ruft die Teilnehmenden auf, sich von Gewalttätern und rechten Parolen zu distanzieren.

Bündnis 90/Die Grünen kritisieren in einer Pressemitteilung die Motivation und das Verhalten der Teilnehmer an den sogenannten Spaziergängen. "Jeder Bürger hat das Recht auf freie Meinungsäußerung", heißt es. Das sei ein hohes Gut unserer Demokratie.

Wer aber eine Meinung zu einem öffentlichen Thema äußern oder zeigen wolle, sollte dies auch offen tun und mit seinem Namen dazu stehen. Bei den "Spaziergängern" sei das zwar nicht der Fall. Dennoch wisse man, dass es um "Kritik an der Impfpraxis in unserem Land" gehe. Diese dürfe man natürlich kritisieren und seine Argumente verkünden. Wer sich aber dabei verstecke und anonym bleibe, wolle den Eindruck erwecken, in unserem Land dürfe man seine kritische Meinung nicht offen äußern.

Bisher seien die Spaziergänge in Meppen friedlich verlaufen. Aber in größeren Städten komme es bei diesen Aktionen auch immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und Angriffen auf die Polizei. Dabei sei sogar von Diktatur und Faschismus und von Unterdrückung der Freiheit die Rede.

"Freiheit ohne Verantwortung und Solidarität ist nur Egoismus"

Die Meppener Ortsgruppe von Bündnis 90/Die Grünen betont, "dass dieses Land demokratisch ist und sich deutlich von Ländern unterscheidet, in denen eine Diktatur herrscht." Dort dürfte man seine Meinung tatsächlich nicht offen vertreten. In unserer Stadt dürfe man hingegen sogar bei den Spaziergängen von der Polizei geschützt auf Straßen und Kreuzungen gehen, was ein tatsächlicher Spaziergänger nicht dürfte. "Und Freiheit ohne Verantwortung und Solidarität ist nur Egoismus und Willkür."

Die Ortsgruppe Meppen von Bündnis 90/Die Grünen appelliert an die Impfgegner, sich offen zu bekennen, einer Diskussion zu stellen und sich von Gewalttätern und rechten Parolen zu distanzieren. Und die Ortsgruppe ruft alle Fraktionen im Meppener Stadtrat und im emsländischen Kreistag auf, den "Spaziergängern" klar und deutlich zu begegnen.