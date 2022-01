Meppen. Die Meppener Grünen wollen eine Gefahrenstelle für Radfahrer an der Emsbrücke in Esterfeld entschärfen. Einen entsprechenden Antrag haben sie bei der Stadtverwaltung eingereicht.

Konkret geht es um den Radweg an der Ems aus Richtung Esterfelder Forst kommend. Dieser mündet an der Emsbrücke in die Deichstraße beziehungsweise die Esterfelder Stiege. Links geht es über die Brücke in die Innenstadt, rechts in Richtung B 70.



Kurz vor der Einmündung gebe es durch eine Kastanie eine Engpass, berichtete jetzt Otto Quaing bei einem Ortstermin mit vier Meppener Ratsmitgliedern Regina Sandhaus, Martin Tecklenburg, Hermann Sievers und Herbert Lügering. Quaing hatte auf die Engstelle hingewiesen, weil er als Leiter von Radgruppen nach eigenen Angaben oftmals mit dem Problem konfrontiert ist.

Demnach kann der mitten auf dem Radweg stehende Baum nur auf der Emsseite umfahren werden, weil auf der anderen Seite Bänke, Fahrradständer und ein Hinweisschild stehen. Der verbleibende Platz reicht nicht für den Begegnungsverkehr, so dass nicht selten ein Radfahrer oder ganze Gruppen anhalten und absteigen müssten, um das Gegenüber passieren zu lassen.

"Kein großer Aufwand"

Deshalb schlägt die Fraktion von Bündnis90/Die Grünen vor, zwei der vier Parkbügel zum Abstellen von Fahrrädern entfernt, sowie das Hinweisschild und die Parkbänke versetzt werden. „Das sollte ohne großen Aufwand möglich sein“, meinte Fraktionsvorsitzender Martin Tecklenburg. Einen entsprechenden Antrag habe man an Bürgermeister Helmut Knurbein geschickt.

Hermann-Josef Mammes

Der Bedarf ergebe sich durch das erfreulich hohe Aufkommen an Radfahrern. Der Baum müsse natürlich erhalten werden. Nach der Maßnahme könne man den Baum dann auf beiden Seiten passieren, je nachdem, aus welcher Richtung man komme.

Radwegekonzept voranbringen

Die Grüne wollen außerdem in den nächsten Wochen ihre Vorstellungen eines grünen Fahrradwegekonzeptes weiter vorantreiben. Bereits im vergangenen Jahr hatten sie erste Pläne dazu vorgestellt. Ratsmitglied und Ideengeber Carsten Keetz und der Fraktionsvorsitzende Martin Tecklenburg dazu: „Wir schlagen unter anderem vor, einen innerstädtischen und außerstädtischen Fahrradring in Meppen zu erstellen. Der innerstädtische Fahrradring, nimmt eine Hälfte der Fahrbahn ein und bietet den Radfahrern entsprechenden Raum und Sicherheit.“ In den nächsten Wochen werde der Antrag konkretisiert und die Gespräche mit den anderen Fraktionen aufgenommen. Tecklenburg ergänzt: „Es ist wichtig, dass wir den Radverkehr hier vor Ort weiterentwickeln, vor allem in Anbetracht des kommunalen Klimaschutzes und Meppen so zukunftsfähig machen.“

Die Meppener Grünen weisen außerdem auf eine Förderberatung der Niedersächsischen Klimaschutz- und Energieagentur (KEAN) hin und sprechen sich dafür aus, dass Meppen eine Modellkommune für Niedersachsen werden solle. Regina Sandhaus, Grüne im Umweltausschuss dazu: „Es ist sehr sinnvoll, sich diese Unterstützung zuzusichern und zusammen mit Expertinnen und Experten die Fördermittel für Meppen zu akquirieren.“