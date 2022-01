Meppen. Zahnärzte, Apotheker und Tierärzte haben laut Landkreis Emsland bereits angeboten, die mobilen Impfteams zu unterstützen. Derzeit gebe es jedoch keinen Bedarf.

Impfteams haben derzeit genug Personal

Mehr als 500 Apothekerinnen und Apotheker dürfen in Niedersachsen nun Corona-Schutzimpfungen verabreichen, wie die niedersächsische Gesundheitsministerin Daniela Behrens in der vergangenen Woche mitteilte. Die Apotheker würden derzeit etwa bei mobilen Impfteams helfen, in Apotheken werde aber noch nicht geimpft, sagte eine Sprecherin der Landes-Apothekerkammer. Auch Zahnärzte und Tierärzte bereiten sich auf das Impfen vor.

Der Landkreis Emsland geht davon aus, dass sich in den kommenden Wochen Apothekerinnen und Apotheker, Zahn- und Veterinärmediziner vermehrt für die Durchführung von Impfungen gegen das SARS-CoV-2-Virus qualifizieren lassen. Einige Interessenten hätten sich bereits bei den mobilen Impfteams um eine Praktikumsmöglichkeit bemüht. Diese würden ihrerseits versuchen, die entsprechenden Praktika zu ermöglichen.

Bis sie in den mobilen Teams zum Einsatz kommen, könne es allerdings noch dauern. Da die acht Impfteams, die laut Landesverordnung für den Landkreis Emsland zugelassen seien, ausreichend mit Personal versorgt sind, sei derzeit keine zusätzliche Unterstützung notwendig, heißt es vom Landkreis. Darüber, ob Apotheker, Zahn- und Tierärzte in absehbarer Zeit auch in den eigenen Praxen Corona-Impfungen anbieten, könne der Kreis derzeit keine Angaben machen.

Rechtliche Bedingungen noch unklar

Der Landesapothekerverband Niedersachsen verwies zu Beginn des Monats darauf, dass vor dem Impfen in Apotheken noch einige Aspekte geklärt werden müssten, "zum Beispiel das Meldeverfahren für die Impfungen an das RKI und der Bezug der Impfstoffe, die in Apotheken verimpft werden können". Daran werde mit Hochdruck gearbeitet. Auf der Internetseite der Bundestierärztekammer heißt es ebenfalls, dass Impfen in den Praxen noch nicht möglich sei, auch hier fehlten noch die rechtlichen Voraussetzungen. Die Bundeszahnärztekammer weist darauf hin, dass Impfungen in den Praxen perspektivisch in Betracht gezogen werden könnten. Denkbar sei nicht nur die Mitarbeit in mobilen Teams und Impfzentren, sondern auch die Unterstützung beim Impfen in Arztpraxen.