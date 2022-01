Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl bei Aldi in Haren

Die Polizei sucht nach Zeugen.

Michael Gründel

Haren. Am Donnerstag kam es zu einem Diebstahl in einem Aldi-Markt in Haren. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, waren gegen 15.30 Uhr zwei Männer an der Kasse des Aldi-Marktes an der Rütenbrocker Straße. Während die Waren des ersten Täters gescannt wurden, ergriff der zweite Täter mehrere Schachteln Zigaretten aus dem Regal