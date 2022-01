Landkreis Emsland plant Investitionen in Rekordhöhe

Der Breitbandausbau im Emsland geht weiter voran.

Hermann-Josef Mammes

Meppen. Der Landkreis Emsland will in diesem Jahr Investitionen in dreistelliger Millionen-Höhe von bislang nicht gekanntem Ausmaß tätigen.

Auch wenn der Landkreis erstmals seit vielen Jahren wieder Kredite aufnehmen muss, gibt Landrat Marc-André Burgdorf für den Haushalt 2022 die klare Devise aus: "Wir wollen weiter stark investieren." Das klingt in Zahlen noch beeindruckender