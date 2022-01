Die Betriebskosten für die Kitas im Emsland steigen rasant schnell. Foto: Uwe Anspach/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Uwe Anspach/dpa

Meppen . Seit 2018 ist der Landkreis Emsland quasi schuldenfrei. Doch die sehr guten Zeiten sind vorbei. Jetzt muss der Landkreis bis 2025 Kredite von über 50 Millionen Euro aufnehmen.

Die Gründe für die dramatische Wende in der Finanzpolitik hat Landrat Marc-André Burgdorf in einem Pressegespräch aufgeführt. Schon in diesem Jahr rechnet er damit, dass der Landkreis neun Millionen Euro aufnehmen muss. Noch schlimmer sieht