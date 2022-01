Gegenüber von Baufachhandel Mayrose an der Schützenstraße in Meppen hat ein neues Corona-Testzentrum aufgemacht.

Dominik Bögel

Meppen/Haren. In den Städten Haren und Meppen gibt es zwei neue Corona-Teststationen. Dort können Bürger mit dem Auto, aber auch zu Fuß vorbeikommen.

Auf dem Gelände von Mayrose Baustoffe an der Boschstraße in Haren und gegenüber der Mayrose-Filiale an der Schützenstraße in Meppen können sich Bürger jetzt auf das Coronavirus testen lassen. Hinter den neuen Teststation