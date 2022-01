Die alte Tribüne in der Hänsch-Arena: Sie soll möglicherweise durch einen Neubau ersetzt werden. Jedenfalls wird jetzt eine Machbarkeitsstudie in Angriff genommen.

Werner Scholz

Meppen. Es kommt Bewegung in den Ausbau der Meppener Hänsch-Arena: Die Stadt will eine Machbarkeitsstudie für eine neue Tribüne in Auftrag geben. Der SV Meppen freut sich darüber.

Enthalten ist sie im Entwurf für den Meppener Haushalt 2022: Diesen hat Stadtkämmerer Günter Otten dem Ausschuss für Finanzen am Dienstag vorgestellt. Er wird nun in den Fraktionen diskutiert und soll im März beschlossen werden. &